La NASA ultima misión para el primer estudio espectral de todo el cielo

Cielo. El observatorio espacial SPHEREx de la NASA fue fotografiado en BAE Systems en Boulder, Colorado, en noviembre de 2024 después de completar las pruebas ambientales. Los tres conos concéntricos ayudan a dirigir el calor y la luz lejos del telescopio. (BAE SYSTEMS/BAE SYSTEMS)

La NASA tiene previsto lanzar el 27 de febrero una nueva misión para estudiar cientos de millones de galaxias y explorar los orígenes del universo.

La misión, denominada SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) proporcionará el primer estudio espectral de todo el cielo, y ayudará a los científicos a comprender mejor la estructura del universo, cómo se forman y evolucionan las galaxias y sus orígenes y la abundancia de agua.

Durante una misión planificada de dos años, el Observatorio SPHEREx recopilará datos de más de 450 millones de galaxias y más de 100 millones de estrellas en la Vía Láctea para explorar los orígenes del universo, informa la NASA.

El propósito de SPHEREx será estudiar todo el firmamento celeste con luz infrarroja cercana para ayudar a responder preguntas cósmicas relacionadas con el nacimiento del universo y el posterior desarrollo de las galaxias.

También buscarás hielo de agua y moléculas orgánicas (elementos esenciales para la vida tal como la conocemos) en regiones donde las estrellas nacen a partir de gas y polvo, así como discos alrededor de las estrellas donde podrían formarse nuevos planetas. Los astrónomos utilizarán la misión para recopilar datos sobre más de 450 millones de galaxias, así como más de 100 millones de estrellas en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.

El observatorio espacial compartirá su viaje en un cohete Falcon 9 de SpaceX con la misión PUNCH de la NASA, cuya misión será estudiar la atmósfera exterior del Sol a medida que se transforma en viento solar. El cohete partirá de la base de Vandenberg en California.