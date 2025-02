Nueva tecnología astrofísica detecta más de 20 señales misteriosas

Astro. Radiotelescopio ASKAP. (CSIRO/CSIRO)

La primera prueba de una tecnología de exploración astrofísica desarrollada en Australia ha detectado más de 20 misteriosas señales procedentes del espacio.

Los astrónomos e ingenieros de CSIRO, la agencia científica nacional de Australia, desarrollaron el sistema especializado CRACO para su radiotelescopio ASKAP para detectar rápidamente misteriosas ráfagas de radio rápidas y otros fenómenos espaciales.

Los resultados publicados en Publications of the Astronomical Society of Australia presentan el descubrimiento de dos ráfagas de radio rápidas (FRB) y dos estrellas de neutrones que emiten radiación esporádicamente, y datos de ubicación mejorados de cuatro púlsares, gracias a la nueva tecnología. Desde entonces han encontrado más de veinte ráfagas de radio rápidas, según un comunicado del CSIRO.

El Dr. Andy Wang del ICRAR, quien dirigió el grupo de investigación y probó CRACO, dijo que el equipo había encontrado más objetos astronómicos de lo esperado. “Nos centramos en encontrar ráfagas de radio rápidas, un fenómeno misterioso que ha abierto un nuevo campo de investigación en astronomía.

"CRACO nos permite detectar estas explosiones mejor que nunca. “Hemos estado buscando ráfagas de 100 veces por segundo y en el futuro esperamos que esto aumente a 1.000 veces por segundo”, dijo el Dr. Wang.

El astrónomo e ingeniero de CSIRO Keith Bannister, quien junto con su equipo desarrolló el instrumento, dice que la escala de observación que permite la nueva tecnología es enorme. "CRACO aprovecha la vista “en vivo” del cielo de ASKAP en busca de ráfagas de radio rápidas.

COMO BUSCAR UNA MONEDA EN UNA PLAYA

“Para ello, escanea enormes volúmenes de datos (procesando 100.000 millones de píxeles por segundo) para detectar e identificar la ubicación de las ráfagas. Eso equivale a recorrer toda una playa de arena en busca de una moneda de cinco centavos cada minuto“, explicó Bannister.

CRACO está formado por un conjunto de ordenadores y aceleradores conectados al radiotelescopio ASKAP en Inyarrimanha Ilgari Bundara y al Observatorio de Radioastronomía CSIRO Murchison en el País Wajarri Yamaji. El desarrollo de esta tecnología refuerza la reputación internacional de Australia como líder en ingeniería e investigación en radioastronomía.

“Una vez que alcance su capacidad máxima, el CRACO cambiará las reglas del juego para la astronomía internacional”, afirmó el Dr. Wang.

CRACO ha sido diseñado para examinar los billones de píxeles que recibe el telescopio para encontrar anomalías, alertando a los investigadores en el momento en que detecta algo fuera de lo común, lo que les permite realizar un seguimiento rápido para obtener más datos y completar su propio análisis.

El Dr. Wang y su equipo ampliaron cada vez más los objetivos de investigación de CRACO para encontrar fuentes más exóticas. “También estamos detectando fenómenos transitorios de largo período, que siguen siendo objetos misteriosos dentro de nuestra galaxia. “Tanto las ráfagas de radio rápidas como estos transitorios se descubrieron por primera vez en Australia, por lo que es fantástico que continuemos el camino del descubrimiento con esta impresionante tecnología“, dijo.

CRACO pronto estará disponible para astrónomos de todo el mundo como parte de la Instalación Nacional del Telescopio de Australia de CSIRO, un conjunto de infraestructura de investigación nacional que incluye Murriyang y el radiotelescopio Parkes de CSIRO.