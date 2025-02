Surcos en la luna Ariel de Urano pueden ser ventanas a su interior

Surcos. Un mosaico de imágenes de la luna Ariel de Urano, tomada por la cámara de ángulo estrecho de la Voyager 2 el 24 de enero de 1986. (NASA/JET PROPULSION LABORATORY/NASA/JET PROPULSION LABORATORY)

Zanjas que atraviesan los enormes cañones de la luna Ariel de Urano parecen ser conductos por los que depósitos de hielo de CO2 presentes en la superficie llegaron de un posible océano subterráneo.

El año pasado, un estudio dirigido por el científico planetario Richard Cartwright en el Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL), propuso que los depósitos de hielo de dióxido de carbono y otras moléculas que contienen carbono en la luna Ariel de Urano probablemente se originaron a partir de procesos químicos dentro de la luna, posiblemente incluso de un océano subterráneo.

Ahora, una nueva investigación puede arrojar luz sobre cómo esos materiales llegaron (o incluso siguen llegando) a la superficie. Un nuevo estudio dirigido por la geóloga planetaria de APL Chloe Bedingfield apunta a surcos mediales (zanjas que atraviesan los enormes cañones de Ariel) como los posibles conductos para este intercambio.

Los hallazgos, publicados en The Planetary Science Journal, sugieren que estos surcos son centros de expansión, como los que crean nueva corteza oceánica en los fondos marinos de la Tierra al sacar a la superficie material interno que forma una nueva superficie.

“Si estamos en lo cierto, estos surcos mediales son probablemente los mejores candidatos para obtener esos depósitos de óxido de carbono y descubrir más detalles sobre el interior de la luna”, dijo Beddingfield en un comunicado . “Ninguna otra característica de la superficie muestra evidencia de facilitar el movimiento de materiales desde el interior de Ariel, lo que hace que este hallazgo sea particularmente emocionante".

Entre las características de la superficie más jóvenes conocidas de Ariel, se ha sospechado durante mucho tiempo que los surcos son productos de una interacción compleja entre actividades tectónicas y volcánicas. Utilizando imágenes tomadas por la nave espacial Voyager 2 de la NASA (la única misión que pasó por Urano y sus lunas), el equipo de investigación consideró que los surcos pueden haberse formado a través de fisuras o conductos volcánicos.

Pero el nuevo análisis se inclina fuertemente hacia centros de expansión. Por ejemplo, las paredes del cañón que flanquean los surcos encajan como piezas de rompecabezas cuando se eliminan digitalmente sus pisos centrales. Y los pisos del cañón muestran crestas espaciadas regularmente en algunos lugares, similares a las huellas de una excavadora de construcción, consistentes con una serie de deposiciones de materiales.

Los centros de expansión surgen de las células de convección debajo de la corteza, explicó Beddingfield. El calor del interior de Ariel hace que el material ascienda, dividiendo la superficie y obligándola a separarse a medida que el material se deposita y se enfría gradualmente.

Curiosamente, Ariel y varias de las otras lunas de Urano han experimentado múltiples períodos de actividad geológica, probablemente impulsados por fuerzas de marea. Estas fuerzas, derivadas de las resonancias de período de las lunas (donde sus períodos orbitales se alinean en proporciones precisas), hicieron que sus interiores helados pasaran en ciclos entre fases de calentamiento, en algunos casos de fusión, y congelación.

"Es una situación fascinante: cómo este ciclo afecta a estas lunas, su evolución y sus características“, dijo Beddingfield.

Los científicos creen que estas resonancias ayudaron a mantener los océanos debajo de Ariel y su vecina más pequeña, Miranda. Por ejemplo, un estudio de 2024 coescrito por Tom Nordheim de APL propuso que tales resonancias formaron un océano dentro del interior de Miranda, y que el océano podría seguir existiendo hoy.

En cuanto al posible océano de Ariel, Nordheim destacó la importancia de los surcos mediales para comprender la probable corta vida útil de los óxidos de carbono. “Estos nuevos resultados sugieren un posible mecanismo para el emplazamiento de material fresco y compuestos de vida corta, incluyendo monóxido de carbono y quizás especies que contienen amoníaco en la superficie", dijo.

Ariel también puede albergar un océano remanente delgado, aunque Bedingfield sigue siendo cauteloso a la hora de establecer vínculos directos entre ese océano y los surcos mediales.

“El tamaño del posible océano de Ariel y su profundidad bajo la superficie sólo se puede estimar, pero puede estar demasiado aislado para interactuar con centros de expansión”, dijo. “Hay muchas cosas que no sabemos. Y aunque hay hielos de óxido de carbono presentes en la superficie de Ariel, todavía no está claro si están asociados con los surcos porque la Voyager 2 no tenía instrumentos que pudieran mapear la distribución de los hielos".

Para encontrar respuestas, Cartwright enfatizó la necesidad de una mayor exploración y la importancia de una misión dedicada a Urano. “Necesitamos un orbitador que pueda realizar pasadas cercanas a Ariel, mapear sus surcos mediales en detalle y analizar sus firmas espectrales en busca de componentes como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono”, dijo. “Si las moléculas que contienen carbono se concentran a lo largo de estos surcos, entonces eso apoyaría firmemente la idea de que son ventanas al interior de Ariel".

Con Urano escalando en las filas de prioridades de exploración, Ariel y sus enigmáticos surcos mediales pronto podrían ser objeto de un escrutinio más detallado, ofreciendo una mirada sin precedentes al pasado de la luna y posiblemente incluso a su presente.