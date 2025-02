Carlos A. Aguilar Salinas , nuevo integrante de El Colegio Nacional

Elección El doctor Carlos A. Aguilar Salinas . (Colnal)

El Colegio Nacional eligió a Carlos A. Aguilar Salinas como nuevo integrante de la institución, “por su trayectoria académica y la constancia de su trabajo, en la que destaca su investigación clínica sobre la dislipidemia, una enfermedad causada por desequilibrios de lípidos en la sangre”.

La presidenta en turno, Susana López Charretón dio a conocer la designación y señaló Aguilar Salinas desarrolla importantes aportaciones a la investigación clínica y básica con un enfoque en la patología, tratamiento y control de la diabetes tipo 2 y las dislipidemias. Asimismo, ha contribuido a la consolidación de instituciones médicas; cuenta con una destacada trayectoria docente y ha difundido la ciencia médica a través de publicaciones en revistas como The Lancet, Nature y The American Journal of Medicine; además, ha publicado 523 artículos en revistas indexadas.

En un comunicado, el Colnal añade que además de su labor académica, docente y clínica, Aguilar Salinas participa activamente en la divulgación del conocimiento y en la promoción de la salud en instituciones como el mismo Colegio Nacional, la Academia Nacional de Ciencias Médicas y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’, así como en seminarios y conversatorios organizados por universidades públicas y privadas.

AGUILAR SALINAS Y LA INVESTIGACIÓN DEL METABOLISMO

En México, la diabetes es uno de los principales problemas de salud pública y, en los últimos 20 años, se ha convertido en la primera causa de muerte. Esta enfermedad afecta a adultos jóvenes y poblaciones en condición de movilidad, especialmente aquellas que migran de zonas rurales a urbanas, así como a adultos mayores.

Según Aguilar Salinas, la diabetes representa una emergencia sanitaria debido al aumento de personas diagnosticadas, lo que supone un reto para el sistema de salud mexicano. Además, el número de individuos en riesgo de desarrollar la enfermedad es similar al de aquellos que ya viven con ella.

En este contexto, las contribuciones de Aguilar Salinas han sido clave para entender la diabetes y buscar estrategias para su control y prevención. Entre sus hallazgos más relevantes, identificó nuevas variantes genéticas asociadas con la diabetes tipo 2 en mestizos mexicanos.

López Charretón destaca que, aunque existen numerosos estudios sobre metabolismo a nivel global, son pocos los que se enfocan exclusivamente en la población mexicana. En este sentido, Aguilar Salinas lideró las primeras investigaciones genómicas para identificar, entre la población mexicana, los genes que regulan la concentración de lípidos en sangre.

Como resultado de sus estudios, se creó el Registro Mexicano de Hipercolesterolemia Familiar ( www.fhmexico.org.mx ), con el objetivo de profundizar en el conocimiento de este padecimiento y mejorar su tratamiento. Actualmente, este registro forma parte de un estudio internacional coordinado por expertos en Europa.

Asimismo, su investigación ha permitido el desarrollo de modelos predictivos de incidencia de diabetes basados en datos clínicos y metabolómicos, nuevos métodos para estimar la acción de la insulina y cuestionarios innovadores para la detección temprana de la enfermedad.

Aguilar Salinas fundó la primera Clínica de Lípidos en Estados Unidos y, en la actualidad, es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, director de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y director-fundador de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del mismo instituto. Sobre esta última, López Charretón señala:

“Esta clínica es una de las pocas en el país que, además de diagnosticar, realiza investigación sobre enfermedades metabólicas en pacientes voluntarios. Aprendemos a medida que avanzamos en la investigación".

Semblanza de Carlos A. Aguilar Salinas

El doctor Carlos A. Aguilar Salinas es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (1980-1986), especialista en Medicina Interna (1986-1989) y Endocrinología (1989-1991) por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y doctor en Investigación Médica por el Instituto Politécnico Nacional.

Realizó una estancia de investigación (1992-1994) en la Washington University School of Medicine en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, donde fue profesor invitado en el año 2000. Durante este periodo, su trabajo aportó conocimientos sobre los mecanismos que regulan los niveles de colesterol en plasma en pacientes con mutaciones en el gen de la apolipoproteína B, en el síndrome nefrótico y en la hiperlipidemia familiar combinada.

Desde 2005 es investigador nivel F por el Instituto Nacional de Salud y, desde 2008, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. De 1996 a 2017, fungió como subjefe del Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’.

Por sus contribuciones a la investigación, Aguilar Salinas ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, como la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Caballero, que otorga el gobierno de República Dominicana. También ha sido galardonado con los premios Nacional de Ciencias (2018), Francisco Gómez Mont (2015), Miguel Otero (2014), Maximino Ruiz (2013), Salvador Zubirán (2011), Eduardo Liceaga (2011) y Miguel Alemán Valdés (2002), entre otros.

De acuerdo con López Charretón, el ingreso de Aguilar Salinas a El Colegio Nacional, que será programado en los siguientes meses, enriquecerá a la institución gracias a sus aportaciones para la comprensión de enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y la dislipidemia.

“En este momento, El Colegio Nacional, en las áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud, cuenta con miembros que trabajan en bioquímica, evolución, virología, salud pública y parasitología. Sin embargo, no tenía, hasta ahora, a un profesional de la medicina con un fuerte componente en la investigación clínica como Aguilar Salinas, por lo que su visión y perspectiva será muy interesante”, concluyó la colegiada.