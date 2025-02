Asteroide 2024 YR4: baja al 0,28% el riesgo de impacto en la Tierra

Objeto. El asteroide 2024 YR4 observado por el telescopio Magdalena Ridge de 2,4 m en el Instituto Tecnológico de Nuevo México el 27 de enero de 2025. (Estudio.)

Observaciones de la NASA durante la noche del 19 al 20 de febrero del asteroide 2024 YR4 han reducido aún más su probabilidad de impacto con la Tierra el 22 de diciembre de 2032, al 0,28 % (una posibilidad entre 360).

Los equipos de defensa planetaria de la NASA seguirán monitorizando el asteroide para mejorar nuestras predicciones de su trayectoria. Con estos nuevos datos, la probabilidad de impacto con la Luna aumentó ligeramente al 1 %, según el blog de defensa planetaria de la agencia espacial.

Ahora que el cielo está más oscuro después de una semana de visibilidad limitada alrededor de la luna llena, los astrónomos han realizado observaciones intensivas del asteroide 2024 YR4. Los telescopios terrestres requieren cielos oscuros para observar asteroides, que a menudo son muy débiles. Alrededor de la época de la luna llena, el cielo se vuelve demasiado brillante para detectar estos tenues puntos de luz.

LLEGÓ AL 3,1 POR CIENTO

El CNEOS (Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA) que incorpora las nuevas observaciones informadas al Centro de Planetas Menores actualizó el 18 de febrero la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 en 2032 al 3,1%.

Esta era la probabilidad de impacto más alta que la NASA ha registrado jamás para un objeto de este tamaño o mayor. Sin embargo, el miércoles 19 de febrero, nuevos datos recopilados durante la noche redujeron la probabilidad de impacto al 1,5%.

Cada noche adicional de observaciones mejora la comprensión de dónde podría estar el asteroide el 22 de diciembre de 2032 y subraya la importancia de recopilar datos suficientes para que los expertos en defensa planetaria puedan determinar el riesgo futuro para la Tierra, según la NASA, que espera que la probabilidad de impacto continúe evolucionando a medida que se realicen nuevas observaciones del asteroide 2024 YR4 en los próximos días y semanas.

2024 YR4 fue descubierto el 27 de diciembre pasado en el telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Río Hurtado, Chile. Tiene un diámetro de 55 metros. Un asteroide ese tamaño impacta la Tierra en promedio cada pocos miles de años y podría causar daños graves a una región local, según la ESA.