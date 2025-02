Intensa alteración por el agua en una roca muestreada en Marte

Piedra. Muestra de la roca marciana 'Serpentine Lake' qjue presenta una intensa alteración por el agua. (NASA/JPL-CALTECH)

El rover Perseverance de la NASA en Marte capturó esta imagen de la intrigante textura de una muestra de roca en el borde del cráter Jezero con una “intensa alteración por el agua”.

Apodada apropiadamente ‘Serpentine Lake’ por contener serpentina, un grupo de minerales que formados en prsencia de agua, el equipo en la Tierra quedó impresionado por la composición de la muestra que se asemeja a un postre de “galletas y crema”, según la definición de Athanaios Klidaras, estudiante de doctorado en la Universidad de Purdue y miembro del equipo, en un comentario publicado por la NASA.

Perseverance adquirió esta imagen utilizando su cámara SHERLOC WATSON, ubicada en la torreta al final del brazo robótico del rover. El instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) utiliza cámaras, espectrómetros y un láser para buscar compuestos orgánicos y minerales que han sido alterados por entornos acuosos y pueden ser signos de vida microbiana pasada; además de su cámara de contexto en blanco y negro, SHERLOC cuenta con la asistencia de WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering), una cámara a color para tomar imágenes en primer plano de los granos de roca y las texturas de la superficie. Perseverance adquirió esta imagen el 1 de febrero de 2025.

INTENSA ALTERACIÓN POR EL AGUA

Los viajes de Perseverance durante las últimas semanas se han duplicado varias veces. Los científicos del equipo han estado encantados de encontrar nuevos tipos de rocas que podrían ser las más antiguas jamás encontradas en Marte y están “ansiosos” por recolectar muestras.

Esta semana, Perseverance regresará una vez más al sitio de la zona de abrasión de ‘Serpentine Lake’ para adquirir un núcleo de esta fascinante roca, que registra una “intensa alteración por el agua”. El equipo espera que resulte lo suficientemente fuerte como para adquirir un núcleo y, si tiene éxito, Perseverance puede realizar más escaneos en la zona de abrasión.