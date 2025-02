Tecmilenio inaugura laboratorios tecnológicos para innovar en el proceso de enseñanza

Tecmilenio inaugura su primer Laboratorio de Tecnologías Inmersivas ubicado en su plantel Ferrería, estos espacios ofrecen experiencias virtuales con un software y hardware personalizables acondicionados para realizar prácticas y simulaciones de situaciones reales que estudiantes de negocios o ingenierías tendrán que enfrentar como parte de su vida laboral.

Los protagonistas de estos Laboratorios de Tecnologías Inmersivas son los dispositivos meta quest 3 y HTC vive focus 3, que permiten a los alumnos trabajar con estímulos desde el diseño de experiencias de la mano de la tecnología para adquirir competencias necesarias para el campo laboral.

Las aplicaciones que tienen actualmente estos dispositivos es que permiten a los alumnos de negocios simular conversaciones con clientes, ayudados también de la inteligencia artificial, a realizar prácticas de compras, entrevistas de trabajo y también apoyan a los alumnos de ingeniería a hacer un manejo virtual de instrumentos robóticos.

Tec Milenio (Cortesía)

María Eugenia Góngora, Directora de Tecnologías Educativas, explicó que este proyecto fue creado para el aprendizaje, los laboratorios están diseñados como espacios que responden a las necesidades en el panorama de la enseñanza, además dan soporte actualmente a 15 materias para la escuela de negocios e ingeniería.

En las carreras relacionadas al marketing, los alumnos tienen acceso a tres dispositivos tecnológicos de alta vanguardia que analizan las reacciones fisiológicas del cuerpo humano, su objetivo es entender aspectos que influyen en la toma de decisión de una persona al al momento de adquirir un producto o servicio.

Tec Milenio (Cortesía)

Estos dispositivos son un anillo, que por medio de la sudoración, palpitación y el pulso sanguíneo, determina qué tan relajado o emocional está una persona al recibir un estímulo; una diadema que cuenta con 12 sensores que detectan actividad eléctrica del cerebro, permite conocer aspectos como la retención en la memoria, la atracción, la conexión y el enfoque o concentración frente a un producto; y unos lentes que detectan la trayectoria óptica para conocer los puntos que captaron la atención durante el estímulo, que ayuda a determinar las zonas de interés del sujeto.

La apuesta actual de enseñanza del Tecmilenio es ofrecer a sus alumnos material de innovación tecnológica para mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, el plan de la institución es expandir su proyecto de los Laboratorios de Tecnologías Inmersivas para que puedan ser utilizados en carreras como derecho, psicología o medicina, incluso estudiantes de nivel preparatoria tienen acceso a estos sistemas que ayudan a complementar los temas del aula.

Edgar Coronado, Vicerrector de Zona Centro, destacó la importancia de desarrollar las habilidades técnicas, habilidades blandas, y de pensamiento crítico en los graduados, y que la apuesta de Tecmilenio es complementarlas con la tecnología.

“No podemos dejar de enseñar (estas competencias) en nuestras universidades, y que en nuestro caso forman partes de este kit de herramientas que nuestro alumnos tengan y por supuesto que las queremos complementar con el uso de tecnología, porque nosotros no concebimos hoy un graduado que no sepa usar la tecnología”, comentó coronado.

Jonathan Lozano, Vicerrector de Innovación compartió que la importancia en la aplicación de la tecnología para los procesos de enseñanza radica en saber utilizar esa tecnología para potencializar las habilidades y el conocimiento, y que los procesos de enseñanza deben evolucionar para adaptarse a los cambios en la era de la información y la inmediatez.

“Ya el maestro no debería enfocarse en transmitir su conocimiento, si no en ayudar a desarrollar una habilidad en el estudiante, y eso yo creo que no todos en las instituciones educativas hemos caído en cuenta, Tecmilenio sí”, dijo.