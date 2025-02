La NASA prueba radar y cámara de Europa Clipper al pasar por Marte

marte. La sonda Europa Clipper de la NASA se dispone a pasar a 884 kilómetros de Marte, una maniobra de asistencia gravitatoria para doblar su trayectoria en ruta al sistema de Júpiter. (NASA)

Este sobrevuelo cercano del 1 de marzo de 2025 ofrece una oportunidad extra para los científicos de la misión, que probarán su instrumento de radar y su cámara termográfica.

Aproximadamente un día antes del sobrevuelo, la misión calibrará la cámara termográfica, lo que dará como resultado una imagen multicolor de Marte en los meses siguientes a medida que se devuelvan los datos y los científicos los procesen. Y cerca de la aproximación más cercana, harán que el instrumento de radar realice una prueba de sus operaciones: la primera vez que se probarán todos sus componentes juntos. Las antenas de radar son tan grandes y las longitudes de onda que producen tan largas que los ingenieros no pudieron probarlas en la Tierra antes del lanzamiento.

Our spacecraft is currently inbound for Mars! No, we’re not lost – on March 1 we’ll perform a gravity assist maneuver, using the Red Planet to help shape our trajectory out to Jupiter and its ocean moon Europa. https://t.co/1mzLZoSmCt pic.twitter.com/jF7OLq4m3x

— NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) February 25, 2025

El máximo acercamiento al Planeta Rojo se producirá a las 17.57 UTC a una velocidad de 24,5 kilómetros por segundo en relación con el sol. Durante aproximadamente 12 horas antes y 12 horas después de ese momento, la sonda espacial utilizará la atracción gravitatoria de Marte para bombear los frenos y remodelar su órbita alrededor del sol. A medida que la sonda orbital deje atrás Marte, viajará a una velocidad de aproximadamente 22,5 kilómetros por segundo, informa la NASA.

COMO UNA HONDA

El sobrevuelo prepara a Europa Clipper para su segunda asistencia gravitacional: un encuentro cercano con la Tierra en diciembre de 2026 que actuará como una honda y le dará a la nave espacial un impulso de velocidad. Después de eso, será un viaje sencillo al sistema solar exterior; la sonda está programada para llegar a la órbita de Júpiter en abril de 2030.

“Llegamos muy rápido y la gravedad de Marte actúa sobre la nave espacial para doblar su trayectoria”, dijo Brett Smith, ingeniero de sistemas de misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. “Mientras tanto, estamos intercambiando una pequeña cantidad de energía con el planeta, por lo que salimos en un camino que nos llevará de regreso más allá de la Tierra”.

Europa Clipper despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el 14 de octubre de 2024 en un Falcon Heavy de SpaceX, y se embarcó en un viaje de 2.900 millones de kilómetros a Júpiter, que está cinco veces más lejos del sol que la Tierra. Sin la ayuda de Marte en 2025 y de la Tierra en 2026, la nave espacial de 6.000 kilos necesitaría combustible adicional, lo que suma peso y costo, o tardaría mucho más en llegar a Júpiter.

Los navegantes enviaron la nave espacial en una trayectoria inicial que dejaba un margen alrededor de Marte para que si algo saliera mal en las semanas posteriores al lanzamiento, Europa Clipper no corriera el riesgo de impactar el planeta. Luego, el equipo utilizó los motores de la nave espacial para virar más cerca de la órbita de Marte en lo que se denomina maniobras de corrección de trayectoria o TCM.

Los controladores de la misión han realizado tres TCM para preparar el terreno para la asistencia gravitacional de Marte: a principios de noviembre, a finales de enero y el 14 de febrero. Realizarán otro TCM unos 15 días después del sobrevuelo de Marte para asegurarse de que la nave espacial esté en camino y es probable que realicen más TCM (más de 200) a lo largo de la misión, que está prevista que dure hasta 2034.