Académica de UAEH impulsa igualdad para mujeres rurales

Universitaria. Georgina Ortega Luna, profesora investigadora del Área Académica de Ciencias de la Comunicación de la UAEH. (UAEH)

En México la violencia de género es uno de los principales problemas, la vulnerabilidad y el hecho de que ocho de cada 10 mujeres viven algún grado de vulnerabilidad o violencia refleja la importancia del tema. El caso del panorama en el estado de Hidalgo no es la excepción.

Un censo realizado en 2021 por la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica en los Hogares (ENDIREH), reflejó que al menos un 70.6 % de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia. Referente a esto, la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres no solo se remite a la vida en zonas urbanas, por lo que cabe preguntarse ¿Cómo es la situación de vulnerabilidad en mujeres de zonas rurales?

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la profesora investigadora Georgina Ortega Luna lidera un proyecto que busca comprender y combatir la desigualdad en comunidades rurales. Su investigación analiza el impacto de las políticas públicas con perspectiva de género, revelando las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y la seguridad.

Con un enfoque innovador, la investigadora Garza pretende no solo visibilizar el problema, sino también promover cambios que impulsen la equidad de género en Hidalgo y México. Su trabajo se enmarca en el proyecto titulado “El impacto de las políticas públicas con perspectiva de género en mujeres de comunidades rurales del estado de Hidalgo”.

La investigación tiene como eje central analizar por qué las políticas públicas implementadas a nivel estatal no tienen el mismo impacto en las comunidades rurales. Desde una perspectiva de género, se examinan factores como las costumbres locales que, combinadas con limitaciones económicas y sociales, agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres.

Ortega Luna plantea una pregunta clave: ¿qué ocurre cuando el sistema o el entorno social profundizan la vulnerabilidad? Muchas veces, la misma sociedad reproduce conductas que perpetúan el problema. A pesar de ello, este tema ha recibido poca atención.

La información recopilada pretende ofrecer un panorama integral de la situación en las zonas rurales y analizar los factores que contribuyen a la vulnerabilidad, como la falta de acceso a servicios básicos y derechos fundamentales.

La docente Garza subraya que uno de los mayores desafíos es la falta de información adecuada para las mujeres rurales. Aunque en los centros de salud se colocan carteles informativos sobre derechos sexuales y reproductivos, estos no suelen llegar a las comunidades indígenas. Además, muchas mujeres no hablan español o no saben leer, lo que agrava la exclusión.

A esta situación se suma la escasez de jornadas de salud que ofrezcan información o servicios esenciales. Ante ello, la profesora investigadora de la UAEH busca generar un cambio tangible al combinar la academia con acciones prácticas que beneficien directamente a las mujeres en estas condiciones.

En el marco de su investigación, la investigadora ha establecido redes con asociaciones, personas clave e instituciones gubernamentales, con el objetivo de proponer soluciones y crear conciencia sobre la importancia de atender esta problemática.

En 2023, Ortega Luna colaboró con una red de mujeres periodistas de la Organización Editorial Mexicana (OEM) en una serie de reportajes sobre la interrupción legal del embarazo en diferentes estados del país. Durante esta colaboración, documentó la situación en comunidades de la Huasteca, en donde las mujeres enfrentan retos adicionales debido a los usos y costumbres locales.

Un caso representativo es el de una joven que compartió cómo, a pesar de que el aborto es una política pública aprobada en la entidad, las normas comunitarias, es decir “usos y costumbres”, dictan el rechazo hacia quienes ejercen este derecho. Esta realidad refleja cómo los roles tradicionales asignados a las mujeres perpetúan la desigualdad y dificultan el ejercicio pleno de sus derechos.

Georgina Ortega enfatiza la necesidad de promover la autonomía de las mujeres en las comunidades rurales. Esto incluye fomentar su participación en actividades y roles que tradicionalmente no se les asignan, abriendo oportunidades para que desarrollen habilidades en diferentes áreas y evitando actos que comprometan su integridad.

La profesora investigadora de la UAEH comenta que su investigación también le ha permitido reflexionar sobre las estructuras de violencia y los privilegios que no están al alcance de todas las mujeres. Este proceso la ha llevado a reafirmar la importancia de apoyar a las mujeres, no solo en Hidalgo, sino en todo el país.

Además, planea continuar su investigación con el objetivo de generar un cambio social real. A través de capacitaciones y proyectos específicos, busca crear conciencia en las comunidades rurales y en la sociedad en general, promoviendo una mayor equidad de género.

“Este trabajo me ha ayudado a entender que no todas las mujeres enfrentan las mismas condiciones de vida. Es fundamental abordar estas problemáticas con sensibilidad y compromiso para lograr un cambio verdadero”, concluye.

Con su investigación, la también académica espera inspirar a otros a reflexionar sobre el impacto de las desigualdades de género en zonas rurales y a unirse a la construcción de un México más justo y equitativo.