Académicos participan en el Congreso de Relaciones Internacionales y Ciencia Política

Con la convicción de que el pensamiento crítico es una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de la actualidad y el futuro próximo, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizó del 24 al 25 de marzo en sus instalaciones, el Congreso de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, evento en donde cada ponencia, conversación e intercambio de ideas fue una oportunidad para crecer, para desafiar creencias y para encontrar la fuerza que impulsa la transformación de la realidad.

Gracias al esfuerzo del Departamento Académico y de la Mesa Interina de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, se desarrolló este espacio en el que se analizaron los desafíos sociales y políticos más relevantes a nivel nacional e internacional; asimismo, gracias a la participación de gente especializada, se revisaron temas actuales que impactarán en el futuro laboral de los estudiantes, como la agenda global, la política mexicana y casos de estudio de distintos países; así lo afirmó, durante la inauguración del congreso, la Dra. Tania Gómez Zapata, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la misma casa de estudios.

En su mensaje, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la Universidad de las Américas Puebla, afirmó que México y el mundo están viviendo meses de cambios y de ideologías preocupantes, por ello exhortó a los participantes a escuchar con detenimiento cada perspectiva y preguntar todo, para así gestionar su visión, explorar nuevas formas de entender el mundo y tomar las mejores decisiones del mañana. Aquí “van a tener la oportunidad de escuchar a una gran cantidad de gente que tiene esa visión y van a tener oportunidad de reflexionar hacia dónde van a ir una vez que terminen su carrera”, agregó.

Las actividades del congreso iniciaron con la participación del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien en su ponencia “Riesgos que enfrenta la democracia”, expuso que el mundo vive una situación inédita porque algunos países están en una regresión autoritaria, incluso aquellos que habían transitado recientemente a un contexto democrático.

Asimismo, y con relación a lo anterior, explicó que existen 4 pilares que sustentan una democracia constitucional: Estado de derecho, División de poderes, Elecciones libres y Representación. Mencionó que en la actualidad hay gobernantes que han puesto su poder político sobre los derechos de los ciudadanos; hay países donde los congresos tienen una mayoría para un solo partido político; están otros donde hay elecciones, pero no están abiertas a todos; y algunos más donde no hay una representación total del pueblo que funja como contrapeso a las decisiones. Agregado a esto, mencionó que “existe una serie de condiciones para hablar realmente de democracia, como el reconocimiento al sufragio universal, certezas en las reglas respecto de cómo las elecciones se llevan a cabo, autonomía e independencia de los órganos electorales, que el voto sea libre en el sentido de que no existan coacciones, y que no hay suficiente información para que los ciudadanos decidan”, señaló el Dr. Córdova Vianello.

En el caso de México, narró que no ha tenido una democracia ideal desde 1867, año donde se convocó por primera vez a elecciones en el país y que Benito Juárez fue el ganador. Después sería reelecto, pasarían varios personajes más, llegaría Porfirio Díaz al poder, habría un interino, Francisco I. Madero tendría apenas 13 meses de gobierno por la Decena Trágica y desde ese entonces se acabaría ese experimento democrático imaginario. Ante ello, el Dr. Córdova animó a los estudiantes de la UDLAP a hacer una revisión de lo que ha sucedido para trabajarlo cuando ellos estén en ese punto de decidir.

Como parte del Congreso de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Ruta 2025: Repensar el futuro, se realizaron los paneles: Política para los que odian la política: Nuevas formas de comunicarla (creadores/as de contenido), ¿Qué es ser consejero/a electoral?, El presente es feminista: Repensando la política con perspectiva de género, Crisis político ambiental global: ¿La derecha alternativa se impone?, la presentación del Programa de Mentorías de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM), Deportaciones de Trump: Violaciones de derechos humanos de los migrantes retornados. Asimismo, se impartieron las conferencias magistrales con la Embajadora Excelentísima María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores de México y con el presidente de la Asociación de Agregados Militares de España, el Coronel Guevara. Y se tuvo una entrevista a la Mtra. Beatriz Paredes, profesora adscrita de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, UDLAP, sobre su visión como mujer, persona y la profesional de la política en el entorno contemporáneo.

De esta forma el Congreso de Relaciones Internacionales y Ciencia Política se realizó en un ambiente multicultural en donde se analizó la situación actual del mundo, característica que tiene la Licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP.