Perseverance capta un diablo de polvo devorando a otro diablo, en Marte

Diablo. Un diablo de polvo devorando a otro diablo, en Marte (NASA/NASA)

El rover Perserverance de la NASA en Marte capturó recientemente varios minitorbellinos de polvo característicos del Planeta Rojo girando en el borde del cráter Jezero.

En imágenes tomadas por una cámara de navegación a bordo del vehículo explorador robótico, se puede ver un remolino de polvo marciano consumiendo a uno más pequeño. Estas columnas de aire y polvo, a veces gigantescas y en espiral, son comunes en Marte. La desaparición del remolino de polvo más pequeño se capturó durante un experimento de imágenes realizado por el equipo científico de Perseverance para comprender mejor las fuerzas que actúan en la atmósfera marciana.

A trio of dancing dust devils ???@NASAPersevere recently captured video of Martian dust devils, a phenomenon that has been observed by multiple Mars missions since the 1970s. They’re not dangerous to the rover – but they can help us better understand the planet’s weather. pic.twitter.com/P76UZ42yOP

— NASA JPL (@NASAJPL) April 3, 2025

Cuando el rover tomó estas imágenes desde aproximadamente 1 kilómetro de distancia, el remolino de polvo más grande medía aproximadamente 65 metros de ancho, mientras que el remolino de polvo más pequeño, que se arrastraba, medía aproximadamente 5 metros. También se pueden ver otros dos remolinos de polvo al fondo, a la izquierda y al centro. Perseverance registró la escena el 25 de enero mientras exploraba el borde occidental del cráter Jezero de Marte, en un lugar llamado “Witch Hazel Hill”.

“Los vórtices convectivos, también conocidos como remolinos de polvo, pueden ser bastante peligrosos”, afirmó en un comunicado Mark Lemmon, científico de Perseverance en el Instituto de Ciencias Espaciales de Boulder, Colorado. “Estos minitorbellinos recorren la superficie de Marte, levantando polvo a su paso y reduciendo la visibilidad en su área inmediata. Si dos remolinos de polvo se encuentran, pueden destruirse mutuamente o fusionarse, y el más fuerte consume al más débil”.

CIENCIA DE LOS REMOLINOS

Los remolinos de polvo se forman por columnas de aire caliente que ascienden y giran. El aire cerca de la superficie del planeta se calienta al entrar en contacto con el suelo, más cálido, y asciende a través del aire más denso y frío que lo cubre. A medida que otro aire se desplaza por la superficie para reemplazar el aire caliente ascendente, comienza a girar. Cuando el aire entrante asciende por la columna, gana velocidad como un patinador sobre hielo que gira y acerca los brazos al cuerpo. El aire que entra también levanta polvo, y así se forma un remolino de polvo.

“Los remolinos de polvo desempeñan un papel importante en los patrones climáticos marcianos”, afirmó Katie Stack Morgan, científica del proyecto del rover Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. “El estudio de los remolinos de polvo es importante porque estos fenómenos indican las condiciones atmosféricas, como la dirección y velocidad predominantes del viento, y son responsables de aproximadamente la mitad del polvo en la atmósfera marciana".

DURAN UNOS 10 MINUTOS

Desde su aterrizaje en 2021, Perseverance ha fotografiado remolinos de polvo en numerosas ocasiones, incluyendo uno el 27 de septiembre de 2021, donde un enjambre de remolinos de polvo danzaron sobre el suelo del cráter Jezero y el rover utilizó su micrófono SuperCam para registrar los primeros sonidos de un remolino de polvo marciano.

Los orbitadores Viking de la NASA, en la década de 1970, fueron las primeras naves espaciales en fotografiar remolinos de polvo marcianos. Dos décadas después, la misión Pathfinder de la agencia fue la primera en fotografiar uno desde la superficie e incluso detectó un remolino de polvo pasando sobre el módulo de aterrizaje. Los rovers gemelos Spirit y Opportunity lograron capturar una buena cantidad de remolinos de polvo. Curiosity, que explora un lugar llamado Monte Sharp en el cráter Gale, al otro lado del Planeta Rojo que Perseverance, también los detecta.

Capturar una imagen o un video de un remolino de polvo con una nave espacial requiere algo de suerte. Los científicos no pueden predecir cuándo aparecerán, por lo que Perseverance los monitorea rutinariamente en todas direcciones. Cuando los científicos observan que ocurren con mayor frecuencia a una hora específica del día o se acercan desde una dirección determinada, utilizan esa información para enfocar su monitoreo e intentar capturar más remolinos. “Si te da pena el pequeño demonio de nuestro último video, quizás te consuele saber que el mayor probablemente murió unos minutos después”, dijo Lemmon.