Agua del bienestar: ¡Qué ocurrencia!

Agua del Bienestar Ubicada en la alcaldía Coyoacán, se trata de una planta con capacidad de llenado de 200 garrafones de agua para consumo humano. (@ClaraBrugadaM)

México es el número uno en consumo per cápita de agua embotellada a nivel mundial. El cambio de hábito en el consumo se conformó a partir del terremoto de 1985 y actualmente es un hábito arraigado, debido a la falta de información sobre la calidad del agua potable, a las campañas de publicitarias de las grandes empresas, el surgimiento irregular de miles de purificadoras y la falta de agua o pésima calidad como en la Alcaldía Iztapalapa.

En la CDMX agua de garrafón la consumen hogares de altos y bajos ingresos, casi el 90% de la población. (Montero, 2019). Las preferencias entre el agua de grandes empresas (Bonafont, Nestlé, Coca Cola y Pepsico) y purificadoras, está determinada principalmente por su costo. Se calcula que el gasto promedio mensual es de 700 pesos por hogar y tiene un impacto importante en el gasto familiar, especialmente de bajos recursos.

El principal problema del alto consumo lo atribuimos principalmente a la falta de información sobre la calidad del agua, ya que hay zonas en la CDMX donde ésta no es tan deficiente, pero el usuario de la toma no lo sabe. A eso habría que agregar que no hay campañas de difusión para el lavado de cisterna y tinacos, y posiblemente la calidad del agua esté afectada por eso. La falta de información genera incertidumbre y la ciudadanía resuelve el problema de la forma que considera más confiable como las purificadoras, pero la mayoría no están reguladas, compran agua de pipas y se han expandido considerablemente. En la CDMX en 2023, de acuerdo con datos del INEGI, había 2,547 concentradas principalmente en la Alcaldía Iztapalapa (933).

Recientemente la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada anunció el programa Agua del Bienestar, que es la venta de garrafones de 20 litros a cinco pesos en algunas, de las muchas colonias, que padecen abastecimiento de agua y prevé que este programa se amplíe en el transcurso del año.

Esta iniciativa es equivocada, una ocurrencia sin sustento ambiental y económico que no resuelve el problema del abastecimiento de agua potable y por el contrario plantea muchos inconvenientes. Para empezar, genera altos costos de transacción como es el gasto en gasolina para el desplazamiento de camiones distribuidores desde la planta de Xotepingo, el alquiler de éstos y pago de operadores, entre otros. Genera un problema ambiental por la cantidad de emisiones de CO2 debido al número de viajes diarios de cada unidad para cumplir la meta de entregar 200,000 garrafones a la semana. En cinco días laborables estos camiones deberán distribuir 40,000 garrafones por día, de acuerdo con la Jefa de Gobierno. Si consideramos que cada unidad puede transportar 250 garrafones por viaje, serán necesarios 160 viajes por día, lo que representa un gasto enorme y muchas emisiones de CO2, sin resolver mínimamente el problema del consumo de agua.

Tomemos como ejemplo dos colonias de Iztapalapa mencionadas en el programa. La primera, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl (una de las más pobladas de la CDMX), donde habitan alrededor de 60,600 personas en 13,900 hogares, que requieren en promedio 55,600 garrafones por semana (considerando cuatro garrafones por familia); la segunda, Santo Domingo en Coyoacán donde habitan 11,100 personas en 3,130 hogares cuyo requerimiento sería de 12,520 garrafones, dando un total de 68,120 garrafones a la semana, que implica un total de 272 viajes semanales (54 viajes diarios) para distribuir garrafones de agua, en tan solo en dos colonias.

Sería mejor poner expendios de agua en diversas colonias (donde hay), particularmente en el oriente de la ciudad con filtros adecuados como lo hace la UAM en sus despachadores de agua o abastecerlos con camiones cisterna, siguiendo el esquema de las purificadoras.

Los costos de transacción y ambientales del Agua del Bienestar son excesivos, anti sustentable financiera y ambientalmente hablando, no resuelven ni una mínima parte del problema, es una ocurrencia costosa por donde se vea.

*Profesora investigadora adscrita al Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa y Coordinadora de la Red del Agua de la UAM (AgUAM)