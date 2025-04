Misteriosa falta de deltas fluviales confirmada en Titán

Luna. Una nueva investigación ha confirmado que pese los grandes ríos y mares de metano líquido, Titán, la luna de Saturno, carece de deltas fluviales, lo que plantea un enigma sobre su dinámica superficial. (NASA)

“Damos por sentado que si hay ríos y sedimentos, se obtienen deltas”, dijo en un comunicado Sam Birch, profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Tierra, Ambientales y Planetarias de la Universidad de Brown, quien dirigió el trabajo. “Pero Titán es peculiar. Es un campo de juego para estudiar procesos que creíamos comprender".

Titán es la mayor de las 274 lunas confirmadas de Saturno. Su densa atmósfera de nitrógeno y metano da lugar a una serie de características climáticas y meteorológicas similares a las de la Tierra. Titán tiene nubes, viento y lluvia, además de ríos, lagos y mares. Pero en lugar de agua, los cuerpos fluidos de Titán contienen metano y etano, que son líquidos a las frías temperaturas de la superficie de Titán. Los científicos descubrieron los cuerpos líquidos de Titán cuando la sonda Cassini sobrevoló la zona en 2006. Al observar a través de la densa atmósfera de Titán con el radar de apertura sintética (SAR) de Cassini, la sonda reveló canales arácnidos y amplias áreas planas, compatibles con grandes masas de líquido.

Sin embargo, en las imágenes SAR de Cassini faltaban en gran medida los deltas, incluso en las desembocaduras de grandes ríos. No estaba claro, sin embargo, si los deltas estaban realmente ausentes o si simplemente no aparecían en los datos SAR de Cassini. Esa es la pregunta que Birch y sus colegas intentaron responder con este nuevo estudio, publicado en el Journal of Geophysical Research: Planets.

El problema con los datos SAR de Cassini es que el metano líquido superficial es prácticamente transparente en cualquier imagen. Por lo tanto, si bien las imágenes SAR permitieron ver los amplios mares y los canales fluviales, es más difícil distinguir con precisión las características costeras, ya que es difícil distinguir dónde termina la costa y dónde comienza el lecho marino.

NUEVO MODELO NUMÉRICO

Para el estudio, Birch desarrolló un modelo numérico para simular lo que el SAR de Cassini detectaría si observara un paisaje que los científicos conocen bien: la Tierra. En el modelo, el agua de los ríos y océanos terrestres fue reemplazada por el líquido de metano de Titán, que tiene propiedades de absorción de radar diferentes a las del agua.

“Básicamente, generamos imágenes SAR sintéticas de la Tierra que asumen las propiedades del líquido de Titán en lugar de las terrestres”, explicó Birch. “Una vez que vemos imágenes SAR de un paisaje que conocemos muy bien, podemos volver a Titán y comprender mejor lo que estamos observando".

La investigación reveló que las imágenes SAR sintéticas de la Tierra permitieron visualizar con claridad grandes deltas y muchos otros paisajes costeros extensos.

“Si hay deltas del tamaño del de la desembocadura del río Misisipi, deberíamos poder verlos”, afirmó Birch. “Si hay grandes islas barrera y paisajes costeros similares a los que vemos a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos, deberíamos poder verlos”.

Pero cuando Birch y sus colegas revisaron las imágenes de Titán a la luz de su nuevo análisis, no encontraron prácticamente nada. Salvo dos probables deltas cerca del polo sur de Titán, el resto de los ríos de la luna estaban completamente libres de deltas. Los investigadores descubrieron que solo alrededor del 1,3 % de los grandes ríos de Titán que desembocan en la costa tienen deltas. En la Tierra, en cambio, casi todos los ríos de tamaño similar tienen un delta.

RÁPIDOS CAMBIOS DE NIVEL

No está del todo claro por qué Titán generalmente carece de deltas, afirma Birch. Las propiedades fluidas de los ríos de Titán deberían permitirles transportar y depositar sedimentos. Podría ser, según los investigadores, que el nivel del mar en Titán suba y baje tan rápidamente que los deltas se extiendan por el paisaje con mayor rapidez que su formación en un solo punto. Los vientos y las corrientes de marea a lo largo de las costas de Titán también podrían desempeñar un papel igualmente importante en la prevención de la formación de deltas.

Y la falta de deltas no es el único misterio que plantea la nueva investigación. El nuevo análisis de los datos SAR de Cassini de las costas de Titán reveló fosas de origen desconocido en las profundidades de lagos y mares. El estudio también halló canales profundos en el fondo de los mares que parecen haber sido excavados por las corrientes fluviales, pero no está claro cómo llegaron allí.