Explosiva presentación de danza contemporánea llega a la UNAM con Ever So Slightly Redux

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será sede de una impactante puesta en escena de danza contemporánea el 17 de mayo con la presentación de la obra Ever So Slightly Redux, a cargo de la reconocida compañía canadiense RUBBERBAND, originaria de Montreal.

La función se llevará a cabo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, ubicado en Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. La presentación está programada dentro del marco de la programación cultural de la UNAM.

Bajo la dirección del coreógrafo Victor Quijada, Ever So Slightly Redux explora con fuerza e intensidad los reflejos y comportamientos que desarrollamos ante el bombardeo constante de tensiones y molestias en la vida cotidiana, abordando la pregunta: ¿Cómo abrir el camino hacia un lugar en el que el ruido y las agresiones no tengan espacio?

El estilo coreográfico de Quijada fusiona elementos de danza urbana, ballet clásico y movimientos acrobáticos, creando un lenguaje escénico poderoso, delicado y brutal al mismo tiempo, cargado de urgencia y emoción.

Boletos y descuentos

Los precios para el evento son de $500 pesos en primer piso y $400 pesos en segundo piso. La UNAM ofrecerá un descuento especial limitado al 10% del boletaje, válido únicamente entre las 19:00 y 20:00 horas del día del evento.

Además, se aplicará un 50% de descuento para estudiantes, maestros, personal de la UNAM, así como para personas afiliadas a INAPAM, ISSSTE e IMSS, sujeto a disponibilidad. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso.