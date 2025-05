Las galaxias tempranas contribuyen al ‘resplandor’ del universo

Galaxias tempranas.

La enorme galaxia elíptica ESO 325-G004 brilló 10.000 veces más cuando se formó que hoy. Este tipo de galaxias iluminó brevemente todo el universo y contribuyó a la radiación de fondo que podemos medir hoy.

(NASA, ESA AND THE HUBBLE HERITAG/NASA, ESA AND THE HUBBLE HERITAGE TEAM (STSCI/AURA))