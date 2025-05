Alianza entre comunidades rurales y científicas para proteger la fauna en Tehuacán-Cuicatlán y la Mixteca Poblana

Proyecto. Articulamos esfuerzos entre instituciones, investigadores y comunidades para atender, desde lo local, los desafíos. (Eva López-Tello)

En el centro de México, entre las majestuosas sierras y valles que dan vida a la Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) de la Mixteca Poblana y Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, un movimiento silencioso pero poderoso está cobrando fuerza. Son las comunidades rurales quienes, con profundo arraigo en su territorio, están liderando un nuevo camino hacia la conservación de su invaluable patrimonio natural y cultural.

Este esfuerzo no es aislado. Como parte de una comunidad científica comprometida con la investigación ecológica, social participativa y educativa, por más de una década en el área, nos hemos unido de manera colaborativa a estas voces locales para integrar el conocimiento social y científico. Articulamos esfuerzos entre instituciones, investigadores y comunidades para atender, desde lo local, los desafíos que estas mismas comunidades han identificado como prioritarios para garantizar el futuro de la fauna silvestre y su entorno.

Nuestros objetivos son tan ambiciosos como urgentes: (1) reducir los conflictos humano-fauna que preocupan a las comunidades, (2) facilitar el acceso al conocimiento científico y humanístico adaptado al contexto regional, y (3) aumentar las capacidades locales para propiciar un manejo sostenible de la fauna silvestre. Mediante múltiples actividades de capacitación, comunicación pública de la ciencia, redes interinstitucionales y la producción de materiales educativos, nos planteamos fortalecer las capacidades locales, difundir los saberes ancestrales y fomentar una apropiación colectiva del conocimiento sobre la fauna para facilitar la implementación de estrategias para la gestión sustentable en la región.

Elegimos trabajar de la mano con las comunidades locales porqué esta región es una de las áreas más importante del planeta. Aquí habitan más de 3,000 especies de plantas y más de 1,400 especies de vertebrados terrestres, muchas de ellas con poblaciones únicas, en riesgo, o en peligro de extinción. Es hogar de especies emblemáticas o de interés económico, como el venado, jaguarundi, el ocelote, el águila real, el tecolote serrano, la iguana espinosa y una gran variedad de polinizadores como colibríes y murciélagos, entre muchos otros animales. Pero también es hogar de pueblos originarios indígenas y comunidades campesinas que han convivido con estos ecosistemas por generaciones.

Trabajar aquí no es solo un acto académico o ambiental, es una oportunidad transformadora, y una invitación a sumarse a un proyecto donde ciencia, cultura y naturaleza se entrelazan para crear soluciones reales, sostenibles con un fuerte componente humano. Unirte a nuestra iniciativa para conservar a la fauna en esta región no es solo proteger especies animales, es proteger la biodiversidad, los diferentes modos de vida rural y construir un mejor futuro para la riqueza natural del centro de México.

¡Apuesta con nosotros a la sustentabilidad y gestión de la fauna silvestre, PARTICIPA!

Información para consultar

López-Téllez M. C., V. Campos-Cabral, G. Yanes-Gómez, A. Fernández-Crspín, H. R. Monina-Arroyo & B. Ramírez-Vera. 2018. Communal Tourism Proposal in a Common Assets Wildlife Use and Management Unit of the Mixteca Poblana as a Sustainable Development Strategy. In W. Leal Filho et al. (eds.), Sustainable Development Research and Practice in Mexico and Selected Latin American Countries, World Sustainability Series. Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70560-6_30

Mandujano, S., A. Barrera-Salazar, C. A. Yañez-Arenas, M. I. Ramos-Robles, E. López-Tello, S. Gallina, O. A. Villarreal-Espino Barros, A. Vergara-Castrejón, O. Morteo-Montiel. 2016. Venado cola blanca en la región de la Cañada de la Reserva de Biosfera Tehuacán-Cuicatlán de Oaxaca. Pp. 85-104, in: Mandujano, S. (ed.). 2016. Venado cola blanca en Oaxaca: potencial, conservación, manejo y monitoreo. Instituto de Ecología, A. C. y Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad. Xalapa, Ver., México. 289 pp. ISBN: 978-607-7579-52-6.

Pérez-Solano, L. A., M. González, E. López-Tello & S. Mandujano. 2018. Mamíferos medianos y grandes asociados al bosque tropical seco del centro de México. Rev. Biología Tropical. 66(3): 1232-1243.

1Red de Biología y Conservación de Vertebrados, Instituto de Ecología A. C. Xalapa, Veracruz alejandra.soto@inecol.mx

2Estancia Posdoctoral. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

3Laboratorio de Manejo y Conservación de Recursos Naturales. Facultad de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla