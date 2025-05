La UDLAP presenta la conferencia: Interdisciplinariedad como catalizador del cambio global

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental, extiende una invitación a la conferencia “Interdisciplinarity as a catalyst to change the world”, que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo de 2025 en el aula HU-214, en un horario de 11:00 a 12:30 horas.

La conferencia tiene como objetivo destacar el papel fundamental que juega la interdisciplinariedad en la generación de soluciones innovadoras ante los retos actuales globales. Se explorará cómo la colaboración entre distintas áreas del conocimiento puede impulsar avances significativos en campos como la sostenibilidad, la tecnología y la salud.

El evento está dirigido a estudiantes, académicos y público en general interesado en la ciencia, la tecnología y la innovación social.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Denisse Yareset Hernández Soto al teléfono 222 229 21 2126 o al correo electrónico yaraset.hernandez@udlap.mx.