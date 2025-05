Claudia Piñeiro: Muchas mujeres jóvenes entran al trabajo sexual por falta de futuro

Novela. Claudia Piñeiro vincula la prostitución de lujo con el poder político argentino en su nueva novela 'La muerte ajena'. (Europa press)

La escritora Claudia Piñeiro, finalista del International Booker Prize 2022, vincula la prostitución de lujo con el poder político argentino en su nueva novela ‘La muerte ajena’ (Alfaguara). En ese sentido, ha señalado que en la actualidad muchas mujeres jóvenes “entran” al trabajo sexual por falta de futuro, ante la posibilidad de conseguir dinero “de una forma rápida”.

"El poder hace uso, a lo largo de la historia de Argentina, de los cuerpos de las mujeres. Y en el siglo XXI hay muchas chicas que entran al trabajo sexual por una falta de futuro. No necesariamente como en otras épocas, que se asociaba la prostitución con una clase baja que necesita ir a trabajar de prostituta porque no tiene para comer --que también lo hay--. Pero en este siglo se suman muchas chicas de clase media para pagarse los estudios o para alguna otra cosa que no acceden. Encuentran ahí una forma rápida de conseguir dinero", explica Piñeiro.

A su juicio, esta visión del trabajo sexual se “exacerbó” después de la pandemia de la Covid-19, cuando los hombres comenzaron a fijarse en las criptomonedas y en el juego online, mientras que las mujeres en cosas “relacionadas” con este trabajo gracias a plataformas como OnlyFans.

"Tiene que ver con la falta de proyecto y la falta de esperanza sobre qué te depara el futuro. Estudias una carrera, te recibes y, ¿cuándo puedes acceder a una vivienda, irte a vivir fuera de la casa de tus padres? Y esto te genera un ingreso rápido que dices: ‘bueno, lo hago un tiempo y después me paso otra cosa’. También es algo nuevo de este siglo, esa forma de relacionarse con el trabajo sexual“, ha indicado.

La aparición de los ‘incels’ --acrónimo de ‘involuntary celibates’, se utiliza para referirse hombres que forman parte de una comunidad en línea que, por causas ajenas a su voluntad, no logran mantener relaciones sexuales--, cuya figura aparece en ‘La muerte ajena’, sumado al “cuestionamiento” de avances en derechos feministas, está provocando un “retroceso”, aunque la autora argentina ha asegurado que no se va a volver a “los primeros pasos”.

"Sí hay un retroceso, países donde se empiezan a cuestionar. Por ejemplo, en mi país conseguimos la ley de aborto hace dos años y cada tanto aparecen voces diciendo que la quieren revisar, cosa que espero que no puedan hacer. Pero mientras tanto el gobierno desmantela programas donde se accede a la medicación que es necesaria para hacerlo, entonces la ley sigue, pero a veces no se puede acceder", ha explicado.

LAS POLÍTICAS DE NATALIDAD DE MILEI, “HIPÓCRITA”

En este punto, Piñeiro ha criticado lo “hipócrita” que es el presidente de Argentina, Javier Milei, quien aboga por políticas de natalidad, pidiéndole a las mujeres que tengan “más hijos” cuando él no tiene.

"Mientras tanto ni el presidente ni nadie de los que está cerca del presidente de mi país tienen hijos. Es insólito, parece que fuéramos estúpidos y que nos puedan decir eso y que uno diga: ‘Ah, sí. Tienes razón’. Es todo muy hipócrita y a su vez es un retroceso cualquier cosa que limite los derechos de las mujeres. Si una mujer decide que no quiere trabajar y quiere quedarse en su casa cuidando a sus hijos, es su derecho, pero no una imposición a todas las mujeres", ha precisado.

Aunque reconoce que se trata de un debate “controvertido”, la autora defiende que tras haberse entrevistado con trabajadoras que ejercen la prostitución --se llaman “chicas de acompañamiento” y defienden que no “necesariamente” tienen que tener sexo-- ella aboga por “el derecho de elección” de la mujer que decide hacerlo.

“Mientras no tenga una certeza en la respuesta, voy a defender que si la mujer quiere hacer trabajo sexual lo haga, y en ese caso creo que necesitan tener todas las protecciones que sean necesarias. Una obra social, un cuidado sanitario, protección también para que no sea dañada, para que no tenga problemas, ¿no? Mientras alguien no me convenza, de lo contrario, voy a seguir estando de ese lado, pero sé que es una discusión abierta", ha reconocido.

Sin embargo, el thriller que es ‘La muerte ajena’ se aleja del “morbo” que puede suscitar un tema como la prostitución, explica Piñeiro, porque la autora trata la “relación de poder” que se ejerce sobre el cuerpo femenino y cómo este maneja “a las mujeres”, pero sin escenas “sexuales” explícitas. “La parte sexual me parece que no hacía falta escribirla justamente para evitar eso”, ha añadido.

La autora de ‘Las viudas de los jueves’, ‘Tuya’, ‘Elena sabe’ o ‘Las grietas de Jara’, ha explicado que con esta nueva novela, que llega a las librerías este jueves 29 de mayo, se ha estrenado con un “narrador confiable”, algo que le ha permitido explorar nuevas formas de escribir, aunque ha asegurado que es más difícil “no perderse” escribiendo o leyendo.

Aunque entre sus deseos está el de que el lector se entretenga, ha precisado que su objetivo con ‘La muerte ajena’, es que cuando una persona termine la novela, se pregunte “qué opina de la prostitución”.