Martín Aguilar busca prorrogar su rectorado saltándose la normatividad de la UV

Casa. La Junta de Gobierno de la UV ya dio trámite a la propuesta de prórroga.

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar, intenta prorrogar su mandato en la rectoría saltándose la normatividad de la institución con su propuesta que envió a la Junta de Gobierno, que ya le dio trámite, denuncia Raúl Arias Lovillo.

La noche del miércoles 4, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana ya inició el trámite de admisión de la solicitud de prórroga de la vigencia del nombramiento de Martín Aguilar.

En un comunicado emitido ese día, la Junta de Gobierno determinó ser “competente para conocer de la presente solicitud de prórroga de la vigencia del nombramiento de la persona titular de la rectoría de la Universidad Veracruzana”, por lo que, en sesión extraordinaria de fecha 3 de junio 2025, “a fin de cumplir con la obligación del derecho de petición del promovente previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, acordó el procedimiento para el trámite solicitado”.

El intento de prórroga del mandato de Martín Aguilar, añade el ex rector de la UV, Raúl Arias, viola los ordenamientos de la institución, que señalan que antes del 30 de junio o ese día, se debe emitir la convocatoria para que se inscriban los aspirantes la rectoría. “la gestión de Martín termina el 31 de agosto”.

“Tiene que emitir la convocatoria y participar en ésta junto con los otros aspirantes que se postulen, que cumplan con los requisitos que marca el procedimiento, debe presentar un proyecto, pasar por una auscultación que se hace entre la comunidad universitaria, entre otros requerimientos”, añade.

Sin embargo, Raúl Arias señala que lo anterior “no lo quiere hacer el rector Martín Aguilar, lo cual es violatorio. En días pasados, junto con los exrectores Víctor Arredondo Álvarez y Sara Ladrón de Guevara González firmamos una carta pública en la que mostramos la preocupación por este hecho, dado que los tres nos reelegimos en su momento, pero no solicitamos una prórroga a la Junta de Gobierno, sino que nos sometimos al escrutinio de la comunidad universitaria”.

¿A qué se debe su afán de querer mantenerse en el poder sin someterse al escrutinio?

Se siente con la suficiente fuerza como para decir, no al escrutinio, y porque no cumple con uno de los requisitos que marca la normatividad y es la edad de 65 años como límite para participar en el procedimiento para rector. “Él ya no lo cumple, porque siendo rector de la Universidad Veracruzana cumplió los 65 años y debe terminar su mandato, pero ahora ya no puede inscribirse por pasar la edad límite.

Pero, además, la violación a la norma es doble: no solamente quiere prorrogarse infringiendo uno de los requisitos de la ley universitaria, sino que además no quiere el escrutinio de la comunidad.

¿Y esto de no querer el escrutinio a qué se debe?

El doctor Martín Aguilar, desafortunadamente, tiene un rectorado muy gris. No tiene realmente logros importantes en estos cuatro años que ha fungido como rector.

Y es fácil cotejarlo con relación a lo que hicieron los tres rectores anteriores. Es claro que la universidad, y eso se conoce a nivel nacional y a nivel internacional, la Universidad Veracruzana va a pique y está perdiendo el importante papel que en algún momento tuvo a nivel nacional.

¿Un universitario debería ser el primero en respetar las normas de su casa de estudios?

El respeto a las normas debería de ser una obligación de todos los universitarios. Espero que se recapacite y no prorrogue su mandato, porque cada vez son más las voces, los artículos que salen rechazando precisamente su intento de mantenerse y, sobre todo, lamentando el poco respeto que el actual rector tiene por la normatividad universitaria.