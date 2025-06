Las moneditas de agua (coleoptera: psephenidae)

Moneditas. Figuras. 1) Vista dorsal de escarabajo adulto de Psephenops lupita Arce-Pérez ; 2) Vista dorsal de larva madura de Psephenus sp.; 3) Vista ventral de larva madura de Psephenus sp.

Se conocen como moneditas de agua a las larvas de los escarabajos (Fig. 1) acuáticos de la familia Psephenidae, por su forma casi redonda y notablemente plana (Figs. 2,3). Estas larvas - estados inmaduros de los escarabajos – viven exclusivamente sumergidos en el agua y adheridas a piedras y troncos. Su cuerpo es “onisciforme” es decir que tiene una forma oval aplanada o discoidal. Las proyecciones laterales de los segmentos de su cuerpo ocultan dorsalmente su cabeza, patas y branquias abdominales.

Su color varía desde amarillo-pardo a rojizo-pardo oscuro, y la escultura de la superficie es variable con sedas simples o complejas y en ocasiones con vistosos diseños veteados (Figs. 2,3). Estas larvas se desarrollan en ríos y arroyos de agua limpia y clara, con corriente constante y rápida con una buena concentración de oxígeno, sobre cantos, rocas, troncos, hojas y ramas sumergidas, alimentándose del perifiton o capa de microrganismos adheridos a las superficies acuáticas.

Moneditas. Figura 2.

Debido a que su desarrollo es sensible a los parámetros ambientales, estas larvas se utilizan como indicadores de la calidad del agua. Sus pupas se desarrollan bajo piedras o troncos a la orilla de los cuerpos de agua de donde emergen los frágiles adultos que son pardo oscuro lustroso, cubiertos por una diminuta vestidura de sedas hidrófobas iridiscentes que cubren su cuerpo (Fig. 3).

Moneditas. Figura 3.

Estos adultos no se alimentan y se encuentran en la interfase aire-agua de ríos y arroyos, sobre rocas y troncos semisumergidos, en la vegetación raparía y colgante sobre las corrientes, quebradas, rápidos y torrenteras.

La marcada estacionalidad de los adultos, con vidas cortas y poblaciones raramente abundantes, son factores que determinan su escasez en muchas colecciones científicas. Esta es una de las razones por las que su conocimiento taxonómico en México y América Central aun puede incrementarse (Arce-Pérez y Shepard 2001). En México se conocen actualmente 14 especies de las cuales cuatro se encuentran en Veracruz (Arce-Pérez 2002, 2004; Arce-Pérez et al. 2001a, b).

Red Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología, A.C

Referencias

Arce-Pérez R. 2002. A new species of Psephenops Grouvelle (Coleoptera: Psephenidae) from Mexico. Proceeding of the Entomological Society of Washington 104 (4): 964-967.

Arce-Pérez R. 2004. Psephenopalpus browni a new genus and species of Psepheninae (Coleoptera: Byrrhoidea: Psephenidae) from Mexico. Proceeding of the Entomological Society of Washington 106 (1): 90-96.

Arce-Pérez R. y W. Shepard 2001. Sinopsis de los Psephenidae (Coleoptera: Dryopoidea) de Norte y Centroamérica. Folia Entomológica Mexicana. 40 (3):1- 9.

Arce-Pérez R. y R. Novelo-Gutiérrez. 2001. A new genus and species of Psephenidae (Coleoptera: Dryopoidea: Psephenidae) for México. Proceeding of the Entomological Society of Washington 103 (2): 389-395.