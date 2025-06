Artículo científico de estudiante del CICESE obtiene portada de revista internacional

Distinción. Gabriela Irene Carballo López, estudiante del doctorado en Ciencias de la Vida del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE). (Cicese)

La edición de mayo de la revista especializada Molecular Omics, de la Royal Society of Chemistry, dedicó su portada al artículo de Gabriela Irene Carballo López, estudiante del doctorado en Ciencias de la Vida del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

El artículo reporta hallazgos de los efectos antiinflamatorios y antifibróticos mejorados de nanopartículas cargadas con una combinación de extractos de las plantas Aloe vera y Moringa oleífera. La innovación apunta a contribuir al tratamiento de esteatohepatitis metabólica (MASH, en inglés) o, hasta hace poco tiempo, la llamada enfermedad por hígado graso no alcohólico.

Publicado como parte de su trabajo de tesis, su investigación y el artículo Enhanced anti-inflammatory and anti-fibrotic effects of nanoparticles loaded with a combination of Aloe vera–Moringa oleifera extracts, se han producido con la dirección de la doctora Ana Berta Castro Ceseña, investigadora por México, adscrita al Departamento de Innovación Biomédica de este centro de investigación.

La esteatohepatitis metabólica se caracteriza por la destrucción de los hepatocitos, las principales células del hígado, y la activación de células estrelladas hepáticas que generan fibrosis. Cuando el daño es grave, la fibrosis puede derivar en cirrosis hepática y en cáncer de hígado.

Esta enfermedad asociada al metabolismo representa un problema de salud mundial en aumento, que contribuye a una mortalidad hepática grave. Debido a la disponibilidad limitada de tratamientos efectivos, existe una necesidad urgente de nuevas estrategias terapéuticas.

Potencial y mitigación de dos plantas

La Moringa oleifera, rica en antioxidantes, ofrece potencial para combatir la esteatohepatitis, pero su citotoxicidad presenta desafíos. El Aloe vera, reconocido por su citocompatibilidad y efectos antiinflamatorios, se considera prometedor para mitigar esos riesgos.

El artículo, firmado por Gabriela Carballo, Jhordan Ojeda, Kevin D. Martínez, Karla E. Cervantes, Aldo Moreno y Ana B. Castro, explica que, mediante espectrometría infrarroja y espectrometría de masas, se identificaron mil 586 metabolitos de ambas plantas en 84 clases químicas.

Al encapsular estos fitoquímicos en nanopartículas –continúa–, “logramos una mayor solubilidad, citocompatibilidad y modulación génica en las células estrelladas hepáticas afectadas por la esteatohepatitis”.

El análisis quimioinformático reveló metabolitos bioactivos, incluyendo análogos de hesperetina, conocidos por inhibir el TGF-β.

Los resultados demuestran que estas nanopartículas no solo mejoraron la modulación de la expresión génica relacionada con la esteatohepatitis metabólica asociada, en particular TGF-β y COL1A1, sino que también superaron a los compuestos libres, lo cual destaca su potencial como un nuevo enfoque terapéutico.

Cabe destacar que el trabajo de Gabriela Carballo también fue difundido como presentación oral en un encuentro internacional, el 154th Annual Meeting & Exhibition of The Minerals, Metals & Materials Society, el 26 de marzo de 2025, en Las Vegas, Nevada.