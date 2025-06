Con exposición, renuevan miradas al Códice de la Cruz-Badiano

Exposición sobre el Códice de la Cruz-Badiano Con 43 obras de arte textil reinterpretan los saberes tradicionales del códice. (Foto: Zyanya Godinez / Diseño: Bárbara Castrejón)

Una colaboración entre el Jardín Botánico y el posgrado en Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM dio como resultado la exposición Memoria Textil y Naturaleza, Nuevas Miradas al Códice de la Cruz-Badiano, que a través de 43 obras permite que la creatividad dé vida a varias de las plantas que forman parte de este documento histórico.

Cada una de las obras utiliza distintas técnicas de arte textil, como el bordado, el tejido, la sublimación, la cianotopía. En su realización participó el Grupo de Investigación Saberes textiles, integrado por académicas y académicos de diversas instituciones de la UNAM, que tienen en común la pasión por estas manifestaciones artísticas.

Como parte de los proyectos del grupo se propuso bordar algunas de las plantas del Códice de la Cruz-Badiano. En ese sentido, la vinculación con el Jardín Botánico se dio al conformar esta exposición en la que cada artista eligió la planta a bordar, realizó una investigación sobre ella y documentó en una bitácora para qué servía la especie, cómo era, qué partes de la estructura resaltarían y cuál sería la técnica que utilizarían.

“Esta exposición la empezamos a planear hace un año. Lo que nosotros armamos con ellas fue la selección de las plantas que querían bordar; cada una seleccionó dos especies e hizo una reinterpretación, es decir, no en todos los casos la planta que se ve en el Códice es parecida a la que vemos en la obra, sino que ellas reinterpretaron ese conocimiento”, destaca la bióloga Linda Balcázar, coordinadora del Foro Dahlia del Jardín Botánico.

La exposición está conformada en 13 secciones, lo que simula los 13 capítulos que contiene el Códice y que están organizados de acuerdo a las partes del cuerpo (de cabeza a pies) y que agrupan las enfermedades que las aquejan.

Por ello, durante el recorrido, el visitante podrá ir identificando en cada sección alguna de las plantas que sirven, por ejemplo, para combatir la caída del cabello o la inflamación; las enfermedades de corazón, de las vías respiratorias o de los nervios; la fiebre, así como algunos padecimientos gastrointestinales y dolores articulares, entre otras.

UN DOCUMENTO HISTÓRICO.

El Códice de la Cruz-Badiano, cuyo nombre original es Libellus de Medicinalibus indorum Herbis, es el primer libro de medicina escrito en América. Fue elaborado por el médico nahua Martín de la Cruz y traducido al latín por el indígena de Xochimilco Juan Badiano en 1552, ambos pertenecientes al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco.

Dicho ejemplar fue creado por encargo de Francisco de Mendoza, hijo del virrey Antonio de Mendoza, como un regalo para el rey Carlos V de España. El tomo fue ilustrado por los tlacuilos, estudiantes del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, quienes se encargaron de hacer los dibujos que acompañaron a cada planta.

"Memoria Textil y Naturaleza..." La exposición permanecerá expuesta en el Foro Dahlia del Jardín Botánico de la UNAM (CDMX) hasta el 28 de junio de 2025. (Foto: Zyanya Godinez / Diseño: Bárbara Castrejón)

Aunque el Códice sí llegó a España es muy probable que Carlos V nunca lo haya visto. Después el libro se perdió por muchos años y se cree que viajó por varios lugares, hasta que llegó a la Biblioteca del Museo del Vaticano. Finalmente, en 1990 el Papa Juan Pablo II lo regresa a nuestro país y en la actualidad se ubica en la Biblioteca del Museo de Antropología e Historia.

El Códice cuenta con 64 fojas de papel italiano, contiene 185 ilustraciones con el nombre de la planta en náhuatl y su descripción en latín, aunque se mencionan 224, por lo que no todas las plantas que se mencionan en el manuscrito fueron ilustradas: “también por eso es imposible saber los nombres de todas, porque no todas las podemos ver y aún viéndolas no se pueden identificar aún en la actualidad”, explica Linda Balcázar.

ARTE, HISTORIA Y BOTÁNICA.

La exposición Memoria Textil y Naturaleza, Nuevas Miradas al Códice de la Cruz-Badiano es un espacio en donde se conjuntan arte, historia, biología y medicina. Con sus reinterpretaciones del Códice, las y los artistas buscaron mostrar que la importancia de estas plantas para la medicina tradicional mexicana sigue tan vigente como hace 500 años.

“Conocer estas plantas hoy nos permite valorar este manuscrito como una fuente histórica que sigue hablando no solo a México, sino al mundo entero sobre nuestras raíces y tradiciones; y aquí lo que vemos es una forma diferente de expresar la historia, el conocimiento, los saberes tradicionales a través del arte textil”, expresa la bióloga Balcázar, quien también es la curadora de la exposición.

*Colaboración de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM