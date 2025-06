Puercomonte, empresa mexicana productora de juegos de mesa que buscar enriquecer la riqueza cultural y arquitectonica

Puercomonte

Para las creadoras de esta empresa, Sofía Salas y Aura Santiago, emprender es “sinónimo de trabajo arduo, de persistir y de recordar que la idea inicial es buena”, y es así como describen el camino que han recorrido para materializar su negocio.

Hoy, estas dos mujeres lideran Puercomonte, empresa mexicana creada en 2014 como resultado de la visión de Sofía, diseñadora industrial por la UNAM, quien buscaba reconectar la riqueza cultural de México con las nuevas generaciones y romper el paradigma de que aprendizaje, cultura y diversión no van de la mano.

Por esto, ambas se dedicaron a producir juegos de mesa y juguetes que resaltaran algunos aspectos de la cultura nacional, fomentaran el aprendizaje activo, el desarrollo de las infancias y la convivencia familiar.

Puercomonte fue incubado en el Sistema de Incubación de Empresas InnovaUNAM, en su unidad de Economía, donde las acompañaron para consolidar un plan de negocios, su marca y los procesos de producción. Sofía y Aura eligieron los juegos no sólo por ser un gusto personal que mantienen desde niñas, sino porque a través de ellos se desarrollan habilidades y vínculos con las personas. “Tomamos algo conocido y le damos un giro sorprendente”, precisó Santiago.

Entre sus productos, cuentan una lotería con sitios emblemáticos de la Ciudad de México, una memoria inspirada en los textiles wixárikas y una baraja con personajes como Frida Kahlo, Cantinflas y la Catrina.

Otro juego es Amor en 100 Citas, que consta de tarjetas con ideas para que parejas, amigos o familias realicen un centenar de actividades en casa o lugares cercanos a la ciudad. Para las infancias más pequeñas están los Brijes, juguetes de tela (inspirados en los alebrijes) con piezas multicolores intercambiables que estimulan la creatividad y motricidad.

Origen

El nombre de esta iniciativa surgió cuando Sofía desarrollaba su trabajo de tesis en Calakmul, Campeche, donde hay muchos puercos de monte. “En esa zona la gente habla rápido, arrastra las palabras y dice puercomonte para referirse a esos animales. Desde que lo escuché, se me grabó. Además, así homenajeo al lugar que me inspiró”, cuenta.

La dirección para concretar su idea se las dio el programa InnovaUNAM. “Fue una labor de deconstrucción; ahí nos ayudaron en lo legal, a encontrar oportunidades en la importación y exportación, nos asesoraron para consolidar puntos de venta y distribución, y así estructuramos mucho de lo que no teníamos para, a partir de ahí, establecer los lineamientos para la marca y el resto de nuestros productos”, expresó Sofía.

Hasta la fecha, Puercomonte cuenta con 13 juegos diferentes que se venden en museos, librerías y tiendas especializadas en la Ciudad de México, Puebla, León, Edomex, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y en su tienda en línea.

Consultoría de diseño

Parte del trabajo de Puercomonte es la consultoría de diseño. “Si tienes una idea de juego, uno medio desarrollado o algo que quieras sacar al mercado, nosotros te ayudamos para que tú le des forma”, explicó Sofía.

Esta faceta de la empresa surgió a partir de una pregunta que las emprendedoras escuchaban una y otra vez: “¿cómo hacen para crear sus productos?”. Fue así como ambas decidieron ayudar a particulares y a empresas a mejorar sus juegos de mesa desde distintas áreas.

En ese contexto, Sofía y Aura buscan ayudar a sus clientes a enfocar la perspectiva de jugabilidad de sus proyectos, la estrategia de producción y a encauzar la idea. “Con base en nuestra experiencia los guiamos, les indicamos si su producto necesita más elementos y les ayudamos a calcular su valor en el mercado”.

También han creado juegos para otros. En 2024 hicieron uno para Médicos sin Fronteras (S.O.S. 72 Horas para Salvar Vidas) y dos para Alan X el Mundo (NUFUS y Convence) inspirados en las actividades de cada marca.

Lo principal para las emprendedoras es apoyar a otros productores. Hoy buscan que su marca se consolide y sea reconocida, pero se sienten satisfechas de trabajar en lo que les gusta y por tener, gracias a los juegos, la oportunidad de conocer a otras personas, de viajar y de llevar de manera lúdica un poco de la cultura mexicana a otros países.

Rompiendo esquemas

Puercomonte forma parte del 47.35 por ciento de las empresas en México dirigidas por mujeres (según el INEGI) y promueve la colaboración femenina. En la lotería, por ejemplo, los tableros son de tela y cada tarjeta tiene impresa una frase que invita a adivinar el sitio del que se habla.

“Diseñamos y producimos todo en México con ayuda de productores locales, artesanos y artistas. La costura está hecha en colaboración con la cooperativa textil San Lucas, de Xochimilco”, explicó Sofía, quien añadió que, así, además de apoyar a costureras, cada pieza de juego es un homenaje a la artesanía nacional que va más allá de una temática.

Cabe destacar que Puercomonte contribuye a la participación femenina en las actividades económicas, que pasó del 37.8 por ciento en 2003, a 43.6 en 2023, según cifras de los Censos Económicos 2024 del INEGI.

Pero esto no ha sido fácil, por lo que Sofía y Aura han puesto su talento, creatividad y resiliencia para sacar a flote su proyecto, así como tomado cursos de dirección de empresas, Project Manager y estudios de pedagogía para diseñar sus juegos. Han sido varios años de no dejarse, de pelear por la calidad de sus productos y de cambiar de proveedores. “Si fuéramos hombres, no habríamos tenido que demostrar tanto”, dicen.

Como resultado, en 2024 vendieron dos mil productos. “Si adquieres uno de nuestros juegos te llevas un pedacito de México. Nosotras decimos que somos de mano, ingenio y corazón mexicanos”, aseguran ambas.

Hoy, Puercomonte tiene reconocimiento en la industria de los juegos lúdicos. Sofía y Aura saben que el reto es mantenerse, pero con calidad, talento y trabajo. De hecho, en este momento las emprendedoras afinan una nueva propuesta que lanzarán al público en breve, Zoom In, Zoom Out, que busca conectar a las personas con su entorno a través del juego.

InnovaUNAM

El sistema de incubadoras InnovaUNAM se creó en 2009 a fin de apoyar a la comunidad puma en sus proyectos actuales o en aquellos resultantes de su formación en las aulas. Cuenta con 21 incubadoras y ocho laboratorios de innovación distribuidos en los campus de CU y de las facultades de Estudios Superiores, o FES, así como en la ENES León.

Innova UNAM busca sentar las bases para que los y las universitarias concreten sus ideas y las lleven al mercado. De 2009 a 2025, 345 emprendimientos fueron aceptados en el proceso de incubación, y 154 se graduaron, es decir, se formalizaron y operan de manera normal. Actualmente, 30 empresas (de proyectos centrados en distintos sectores) están en proceso de incubación activo.