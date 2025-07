Novedades de la pandemia

Biológico. Se publicaron resultados sobre la evaluación de estudios clínicos de fase 2/3 de la vacuna AVX/COVID-12 (Patria).

Nimbus, la nueva variante NB.1.8.1 de SARS-CoV-2 hace acto de presencia. Detectada en enero del 2025, fue designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 23 de mayo pasado como variante bajo vigilancia dada su rápida propagación al menos en 22 países. Esto sucede en al tiempo que se publican resultados sobre la evaluación de estudios clínicos de fase 2/3 de la vacuna AVX/COVID-12 (Patria) y se otorga la patente mexicana a la vacuna Quivax de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Nimbus nos recuerda que el virus continuará activo y adaptándose a las nuevas condiciones, por lo que continuar realizando investigación en el desarrollo de vacunas es indispensable. Sin embargo, no parece ser algo que despierte el interés de las autoridades federales o estatales, ya que el poco -poquísimo- avance de las vacunas mexicanas se debe en mucho al abandono financiero. Patria, con 973 millones de pesos (57% del proveniente sector privado) fue la que más apoyo ha recibido y, con todo, no ha contado no con la mitad del recurso necesario para realmente competir.

Otras vacunas no fueron tan afortunadas y se quedaron a nivel de propuestas. Quivax, el desarrollo queretano que contó con muy poco recurso (incluyendo apoyo de la sociedad), generó cuatro prototipos de los que se han publicado ya dos artículos internacionales y, recientemente, le ha sido otorgada una patente solicitada en 2021. Se trata de una proteína quimérica que toma fragmentos de la secuencia de la espícula viral, lo que elimina la posibilidad de genera efectos secundarios como si lo hacen las vacunas que expresan totalmente a dicha proteína.

Resulta indispensable continuar trabajando e investigando en el desarrollo de vacunas, ya que serán necesarias contra SARS-COV-2 u otros virus. La pregunta es ¿cómo lograr la interlocución con los tomadores de decisiones a nivel gubernamental? La pregusta se antoja ociosa, máxime cuando parece ser que al gobierno federal vive en una realidad paralela.

México sufrió una pésima gestión de la pandemia, dando como resultado entre 660 mil y 800 mil muertes, el cuarto lugar en el mundo de acuerdo con la World Population Review en 2023. El exceso de mortalidad incluye muertes confirmadas por Covid y muertes indirectas por falta de acceso a la salud.

La gestión de la pandemia fue muy mala, con una tasa de letalidad del 9%, una de las más altas del mundo. Al entonces subsecretario de salud no le importó, -y ahora menos- pues resulta premiado con el cargo de representante de México ante la OMS. Sin el más mínimo remordimiento o duda –solo pocos casos- el otrora subsecretario fue nombrado por la presidenta Sheinbaum para ocupar el cargo.

Habrá que continuar con los esfuerzos en investigación, buscando nuevas alternativas de financiamiento para impulsar los proyectos mexicanos que han mostrado calidad. Eran al menos siete propuestas vacunales en 2021, habrá que ver cuántas de ellas tienen posibilidades de continuar avanzando.