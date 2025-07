Una biofísica avisa del peligro que tiene el sistema científico de EU “de romperse”

EVA La biofísica de la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos) Eva Nogales. (EFE)

La biofísica de la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos) Eva Nogales, ganadora del Premio Shaw en 2023, ha advertido de que, debido a las políticas anunciadas por el presidente, Donald Trump, el sistema norteamericano científico e investigador corre “peligro de romperse”.

Nogales ha denunciado censura en las investigaciones, una campaña contra el mundo académico y recortes de hasta el 50 por ciento en la financiación de las agencias federales.La bióloga molecular, que esta semana viajará a Londres para ingresar en la Royal Society, se ha expresado así en un encuentro con periodistas celebrado en la ciudad española de Santander, al norte del país, con motivo de su presencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que mañana distinguirá a esta científica madrileña como doctora honoris causa.

Según Nogales, Estados Unidos siempre ha sido un país que ha atraído a científicos de todo el mundo por su política de puertas abiertas, financiación a largo plazo, visión de futuro, capacidad para identificar talento joven y libertad para trabajar.

Sin embargo, ha denunciado que la censura impide ahora trabajar en vacunas o enfermedades infecciosas y que “no se puede hablar de diversidad”.Los recortes y el “ataque increíble” que sufre la Universidad de Harvard, a la que se ha prohibido inscribir a estudiantes extranjeros, y que “puede llegar a todos en cualquier momento”, son otros de los problemas de los que ha avisado Nogales.

“¿Cómo puede un país hacer eso contra sus propias instituciones? Es difícil de entender", ha dicho esta investigadora, quien confía en que “el sentido común prevalezca” y estas medidas no terminen llevándose a cabo.

En su opinión, si deja de haber oportunidades, habrá investigadores que quieran volver a su país de origen. “Esto es una pescadilla que se muerde la cola: Si la gente se va, la ciencia va a decaer”, ha advertido.

Pese a estar en las quinielas para el Premio Nobel, Nogales considera “incómodo” hablar de ello. “Aunque me deis mucho la lata con esto, me niego a que me quite el sueño. Me encanta mi trabajo. Me siento privilegiada de dedicarme a él en todas sus facetas y voy a seguir disfrutándolo me den o no me den el Nobel”, ha dicho.

La bióloga entiende que después de ganar ciertos premios, “aunque solamente sea por estadística”, su nombre empiece a sonar para el Nobel, pero lo ve un asunto “súper cansino”.

“Entiendo la fascinación, pero conozco muchos premios nobeles, los he conocido el día antes y el día después de haber ganado el Premio Nobel, y son la misma persona. Yo apreciaba su trabajo lo mismo antes y después”, ha recalcado.

Nogales ha señalado que se dan muy pocos premios a ese nivel, si bien muchos científicos hacen un trabajo “espectacular”.“He conocido gente que se ha muerto sin llegar a recibir el Premio Nobel y para mí, entendiendo su ciencia, sé el valor que tiene. Lo que pasa es que cuando no se sabe, se necesita ese tipo de reconocimiento para poder apreciarlo”, ha opinado.