Capilla del Arte UDLAP celebra “Viernes de Movimiento” con narradores de México y Latinoamérica

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) invita a disfrutar de una tarde de historias, imaginación y cultura este 15 de agosto en su tradicional Viernes de Movimiento, que en esta ocasión se realizará en colaboración con La Fiesta de la Palabra 2025 y la Gala Cuentasueños.

El encuentro reunirá a tres reconocidos narradores orales: Omar Cristiam Santos, originario de Oaxaca; Clarivel Loayza, de Bolivia; y César Rincón, de Zacatecas. Cada uno traerá consigo relatos que cruzan fronteras y emociones, conectando a las y los asistentes a través del poder de la palabra hablada.

La cita es a las 16:00 horas en la Capilla del Arte UDLAP, ubicada en 2 Norte #6, Centro Histórico de Puebla. La entrada es libre, aunque el cupo es limitado. Este evento promete ser una experiencia íntima y enriquecedora para todas las edades, reafirmando el compromiso de la UDLAP con la difusión del arte y la cultura en sus múltiples formas.