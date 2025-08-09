La NASA acelera los planes del reactor nuclear en la Luna

NASA. Los sistemas de energía de superficie de fisión, representados en esta ilustración conceptual, podrían proporcionar energía confiable para la exploración humana de la Luna bajo Artemisa. (Sebastian Carrasco/NASA)

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, planea acelerar la construcción de un reactor nuclear lunar y cambiar la colaboración con la industria para reemplazar la Estación Espacial Internacional.

Los planes, descritos en directivas distribuidas dentro de la NASA y consultadas por Bloomberg, marcan los primeros cambios importantes en las políticas de Duffy tras su nombramiento como director interino de la agencia espacial por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Una de las directivas, reportada inicialmente por Politico, tendría como objetivo acelerar el desarrollo de un reactor de fisión nuclear que podría utilizarse para generar energía en la Luna algún día e inspirar futuros diseños de una central eléctrica que podría utilizarse en Marte.

La NASA ya había adjudicado contratos a empresas comerciales para diseñar pequeños reactores de fisión nuclear, pero la directiva de Duffy instruye a la NASA a convocar a la industria para crear un reactor más potente, con el objetivo de tener la tecnología lista para su lanzamiento en 2030.

NUEVAS ESTACIONES ESPACIALES

La segunda directiva se centra en los esfuerzos de la NASA para aprovechar la industria espacial comercial para desarrollar nuevas estaciones espaciales que podrían reemplazar a la Estación Espacial Internacional cuando esta se retire a finales de 2030.

La directiva cambia la forma en que la agencia espacial contratará a las empresas seleccionadas para construir estaciones espaciales de reemplazo, una medida diseñada para brindar mayor flexibilidad si los niveles de financiación de la NASA fluctúan en los próximos años.

Estas medidas se producen días después de que Duffy se reuniera con el director de la agencia espacial rusa, Dmitry Bakanov, en el primer cónclave entre líderes de las agencias espaciales de ambos países desde 2018.

Durante la reunión, Duffy y Bakanov abordaron el futuro de la Estación Espacial Internacional, el laboratorio orbital utilizado por ambas naciones, y la exploración conjunta de la Luna, según un comunicado de Roscosmos.