Tec de Monterrey presentará “Raíces: Entre agaves y cantares”

El Tecnológico de Monterrey invita a la comunidad estudiantil y al público en general a disfrutar de “Raíces: Entre agaves y cantares”, un evento artístico que celebra la riqueza cultural de México a través de la danza, el canto y la música.

Bajo la dirección de Eloísa Hernández, la presentación se llevará a cabo en dos fechas:

Baile: 16 de agosto a las 18:00 horas.

Canto y música: 20 de agosto a las 18:00 horas.

Ambas actividades tendrán lugar en la Sala 2 del ALE, y la entrada está sujeta a registro previo mediante la liga bit.ly/AudicionesAD25.﻿

“Raíces” es un proyecto impulsado por el área de Artes y Culturas en el Tec, que busca fortalecer la identidad mexicana entre los estudiantes y difundir expresiones artísticas que honran la tradición, el folclore y el espíritu comunitario.﻿

El público podrá disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado, inspirado en los paisajes de agaves y en la música tradicional que ha dado fama a México en el mundo, ofreciendo una experiencia escénica que combina calidad artística y orgullo nacional.