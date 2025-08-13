Academia

UABJO presenta “Corral de Negros”, espectáculo de danza contemporánea de la compañía Praxis

Por Eidalid López Pérez
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través de la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Arte y Cultura, anunció la presentación del montaje “Corral de Negros”, a cargo de la compañía Praxis Danza Contemporánea, que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro Universitario, DAC-UABJO.

﻿La obra, que conjuga movimiento, expresión corporal y una propuesta escénica de gran intensidad visual, invita al público a adentrarse en una narrativa coreográfica que explora emociones profundas y cuestionamientos sociales. La agrupación Praxis, reconocida por su estilo arriesgado y su capacidad para generar diálogos artísticos, promete una función cargada de energía, técnica y simbolismo.

﻿La presentación forma parte de la programación cultural de la UABJO, que busca acercar a la comunidad universitaria y al público en general a expresiones artísticas contemporáneas, impulsando el talento local y fortaleciendo la vinculación entre creadores y espectadores.﻿

La entrada será mediante donativo voluntario destinado al elenco, con el objetivo de apoyar la labor de las y los artistas que integran la compañía.

﻿El evento se desarrollará en el Teatro Universitario, ubicado en la Dirección de Arte y Cultura, Edificio José Vasconcelos, Ciudad Universitaria, Av. Universidad S/N, Colonia Cinco Señores. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 502 0732 o visitar las redes sociales oficiales de la Dirección de Arte y Cultura UABJO.﻿

