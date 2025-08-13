UAdeC ofrecerá curso en línea sobre comunicación incluyente y no sexista

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación de Igualdad de Género y la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, invita a docentes y personal administrativo a participar en el curso en línea “Comunicación incluyente y no sexista”, que se llevará a cabo el miércoles 14 de agosto a las 10:00 horas.

El objetivo de la capacitación es fortalecer el uso de lenguaje incluyente y no sexista en las actividades y responsabilidades universitarias, fomentando así entornos más equitativos y respetuosos dentro de la comunidad académica.

El curso tendrá un valor curricular de cinco horas, distribuidas en tres horas en línea y dos horas de trabajo en casa, y abordará tres ejes temáticos principales:

Normatividad y contexto sobre el uso de lenguaje incluyente. Guías y recomendaciones para una comunicación verbal libre de sesgos. Lenguaje no verbal como herramienta de inclusión.