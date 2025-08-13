UDLAP lanza convocatoria para integrar su propio grupo de danza folclórica Zentzontle

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) abrió la convocatoria para unirse al grupo de danza folclórica Zentzontle UDLAP, con el propósito de fortalecer la difusión de la cultura y las tradiciones de México entre la comunidad estudiantil.
La invitación está dirigida a estudiantes inscritos en cualquier licenciatura, que cuenten con experiencia en danza folclórica mexicana a nivel intermedio, así como disponibilidad para viajar y participar en ensayos y presentaciones en horario vespertino.Los aspirantes deberán enviar un correo electrónico a equipos.culturales@udlap.mx con su nombre completo, ID, licenciatura y semestre.
La convocatoria estará abierta hasta el viernes 5 de septiembre de 2025 y, mediante correo electrónico, se notificará el día y la hora de la audición.Con 85 años de excelencia académica y 55 de presencia en Puebla, la UDLAP busca que sus estudiantes se conviertan en embajadores culturales a través del arte escénico, preservando y promoviendo las tradiciones del país con calidad y profesionalismo.
Zentzontle UDLAP es reconocido como uno de los equipos culturales emblemáticos de la universidad, con una trayectoria que combina la formación artística y el compromiso social, proyectando la riqueza cultural de México a nivel nacional e internacional.