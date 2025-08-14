UABJO presenta el concierto “Cantoca: Nuevas generaciones en concierto”

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través de la Dirección de Arte y Cultura y la Secretaría de Vinculación, invita al público a disfrutar del concierto “Cantoca: Nuevas generaciones en concierto”, un evento que celebra el talento vocal y musical de jóvenes intérpretes universitarios.

El recital se llevará a cabo el viernes 16 de agosto a las 13:00 horas en el Teatro Universitario de la Dirección de Arte y Cultura (DAC UABJO), ubicado en Ciudad Universitaria. La entrada será libre, con el objetivo de acercar la música y la cultura a toda la comunidad.

El escenario contará con las voces de Valeria Vargas, Kamilah Ivette Sarmiento y Daira Ayelen Hernández, quienes interpretarán un variado repertorio. Además, participarán destacados músicos invitados: Cristian Nicolás en la percusión, Mario Álvaro Carrillo y Luis Ramírez en la guitarra, así como el maestro Enrique Chávez Vázquez, quien fungirá como director musical y pianista.

Con esta presentación, la UABJO busca impulsar a las nuevas generaciones de artistas, ofrecer espacios para la expresión musical y fortalecer la vinculación cultural entre la universidad y la sociedad.

La Dirección de Arte y Cultura reafirma su compromiso con la promoción de actividades artísticas de calidad y con el desarrollo de jóvenes talentos que enorgullecen a la comunidad universitaria.

La cita es el 16 de agosto a las 13:00 horas en el Teatro Universitario de la DAC UABJO, con acceso totalmente gratuito para estudiantes, docentes y público en general.