BUAP proyectará la película “No nos moverán”

El Complejo Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) proyectará No nos moverán, la película del cineasta Pierre Saint-Martin Castellanos, en la Sala Uno de sus Salas de Cine.

El largometraje, clasificado para mayores de 12 años (B), se exhibirá del 16 al 20 de agosto con funciones a las 17:00 y 19:00 horas, y los días 21, 22 y 24 de agosto en un único horario a las 15:00 horas. El costo de entrada general es de 50 pesos.

La cinta, cuyo lema promocional es “Somos grandes porque somos historia”, invita a reflexionar sobre la memoria colectiva y las luchas sociales a través de una narrativa íntima y cargada de significado.

El público interesado puede consultar la cartelera completa y más información sobre la película en el portal oficial www.complejocultural.buap.mx, así como adquirir sus boletos directamente en las taquillas del CCU.

Con esta proyección, la BUAP refuerza su compromiso de acercar al público propuestas cinematográficas con contenido social y valor cultural.