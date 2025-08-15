Presentará IBERO la obra de teatro “Civil”

La Universidad Iberoamericana abrirá sus espacios culturales al público con la presentación de la obra de teatro “Civil”, una creación colectiva originaria de Guanajuato, que se presentará los próximos 27 y 28 de agosto en el Foro “El Cardoner”, ubicado en el Edificio O, planta baja del campus.

La primera función será el martes 27 de agosto a las 18:00 horas, mientras que el miércoles 28 se ofrecerán dos funciones, a las 11:00 horas y a las 18:00 horas, con entrada abierta para público externo.

La puesta en escena forma parte de la programación artística que la IBERO presentará durante la temporada de otoño y busca fomentar el diálogo y la reflexión a través de propuestas teatrales contemporáneas.

Quienes deseen asistir pueden apartar sus boletos escribiendo al correo ccra@ibero.mx. La institución hace una invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para disfrutar de esta obra, que conjuga talento joven y compromiso artístico en un espacio íntimo y cercano como el Foro “El Cardoner”.