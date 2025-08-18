Conoce las alternativas de dieta que ofrece el laboratorio de nutrición acuícola

Cibnor. El doctor Ernesto Goytortúa Bores.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” con el doctor Ernesto Goytortúa Bores, técnico del Cibnor, con el tema nutrición acuícola.

La industria acuícola enfrenta desafíos, uno de ellos es el alimento para peces y camarones. El balance nutricional es fundamental, también es recomendable reducir o que el impacto ambiental sea mínimo. En este episodio podrás conocer las alternativas de dieta que ofrece el laboratorio de nutrición acuícola del Cibnor.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad, es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Ya está disponible en:

https://open.spotify.com/episode/3aB2Os6rFZWww8z6olm99M