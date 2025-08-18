UAT impartirá curso-taller para fortalecer la procuración de fondos a organizaciones sociales

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en colaboración con el Gobierno del Estado, anunció la realización del curso-taller “Procuración de fondos a OSC”, dirigido a fortalecer las capacidades de gestión de recursos de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). El evento se llevará a cabo el próximo 20 de agosto a las 10:00 horas, en modalidad presencial, en el Salón Panorámico del Centro de Excelencia, en Centro Universitario Victoria.

El taller será impartido por el Lic. José Alejandro Ibarra Gómez, Director de Organizaciones Sociales, Civiles e Iniciativa Privada de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas. La capacitación busca proporcionar herramientas prácticas a las asociaciones civiles para mejorar sus estrategias de financiamiento, impulsar su sostenibilidad y ampliar el impacto social de sus proyectos.

La Secretaría de Vinculación de la UAT, junto con el Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), ha resaltado la importancia de este tipo de iniciativas, ya que la OSC juegan un papel clave en el desarrollo comunitario y requieren mecanismos sólidos para asegurar su operación.

Las y los interesados deberán registrarse previamente a través de la liga: https://forms.gle/t7AMZ33NHNuC3Jd99, o mediante el código QR disponible en la convocatoria. Para mayor información, el CEDEMUN pone a disposición el teléfono (834) 31 8 18 00, ext. 2659 y el correo cedemun@uat.edu.mx.