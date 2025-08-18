UDLAP presenta dos nuevas exposiciones

La Capilla del Arte un espacio cultural de la UDLAP, inaugura su nueva temporada con dos exposiciones que destacan el talento y el compromiso social de estudiantes y egresados, estás dos nuevas propuestas se titulan: Images of Mexico, a Glimpse into Mexico´s past and present y Heteronormatividad (GAY). Ambas propuestas demuestran cómo la creatividad de la comunidad estudiantil trasciende fronteras.

Images of Mexico, a Glimpse into Mexico´s past and present

Esta exposición llega directamente desde Harvard, donde fue presentada por primera vez como parte de un evento académico cultural organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard (HUMAS). El objetivo de estos estudiantes era demostrar a México tal cual es: no solo en lo estético, sino a través de sus problemáticas sociales.

La exposición reúne 34 carteles creados por estudiantes de diseño de la UDLAP, IBERO Puebla y la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco, quienes reinterpretan visualmente la historia y diversidad de México.

A través del diseño, las obras visibilizan memorias silenciadas y celebran las identidades que construyen el presente del país. En ese sentido, Daniela Romero Tello recién egresada de Diseño de Información Visual y una de las asistentes a la muestra realizada en abril en Harvard, compartió que su cartel Con las faldas bien puestas habla sobre “la fuerza con la que las mujeres indígenas enfrentan la discriminación que enfrentan a diario patriarcal y de raza”, explicó.

Heteronormatividad (GAY)

Esta segunda exposición propuesta por el artista Emilio Padilla Colín, egresado de Artes Plásticas de la UDLAP y beneficiario de reconocimientos como la Beca Pamela Ann Maquard (2022) y la Beca Santander Legacy (2024), así como participante del Programa de Honores de la universidad.

Lo expuesto en las salas de la Universidad de las Américas Puebla es basado en su trabajo de tesis, una investigación artística que cuestiona la heteronormatividad y confronta desde el arte las violencias derivadas de la desinformación sexual en México, convirtiéndose en la primera muestra de este estilo que se expone en la Capilla del Arte UDLAP.

En ese sentido, explicó que esta propuesta se estructura en tres núcleos sumando instalaciones con objetos, un videoarte con fotografías, 30 pinturas al óleo y la pieza interactiva de lotería. Con un lenguaje visual que integra arte drag, el performance y la pintura, la propuesta de Nala Wild abre un diálogo urgente sobre deseo, pedagogía y disidencia, y busca generar conciencia para combatir la discriminación contra las disidencias sexuales.

Cabe comentar que, durante los meses de agosto y septiembre, Capilla del Arte UDLAP complementará estas exposiciones con una programación cultural gratuita y diversa a través de los tradicionales miércoles musicales, con diversos conciertos que incluyen los viernes en movimiento con el Ciclo Día Nacional del Cine México en colaboración con el IMCINE, así como los domingos creativos con talleres creativos y diálogos inspiradores. Además, este espacio será parte de la séptima edición de la Noche de Museos y sede de la cuarta edición del festival la Fiesta de la Palabra.

Ambas exposiciones estarán disponibles hasta el 7 de septiembre de 2025 en un horario de martes a domingo 11:00 – 19:00 horas con entrada libre.