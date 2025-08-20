¡A toda vela hacia el escenario! UDLAP convoca audiciones para Los Piratas de Penzance

¡A toda vela hacia el escenario! UDLAP convoca audiciones para Los Piratas de Penzance

Con espíritu marinero y teatral, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) lanzó la convocatoria para participar en el montaje musical Los Piratas de Penzance, invitando a actores, cantantes y bailarines con gran capacidad expresiva a unirse a este proyecto escénico.

Las audiciones se realizarán este miércoles 20 y 21 de agosto en la Sala CE-209 del Centro Estudiantil, planta alta. El registro estará abierto de 16:40 a 20:30 horas, mientras que las pruebas se llevarán a cabo de 17:00 a 21:00 horas. Los seleccionados en esta primera etapa serán convocados a un callback el próximo 22 de agosto.

De acuerdo con la convocatoria, el elenco requiere tres perfiles principales: actores y cantantes con experiencia interpretativa, bailarines con gran actitud y expresión corporal, y coristas. Entre los requisitos destacan estar inscrito en la UDLAP, tener disponibilidad por las tardes, así como disposición para trabajar en equipo y gusto por el arte escénico.

Los aspirantes a actores deberán presentar un monólogo de entre 60 y 90 segundos y una pieza de teatro musical en inglés, mientras que los bailarines interpretarán una secuencia coreográfica preparada por los organizadores. Se solicita ropa de trabajo adecuada y en el caso de los cantantes, pista musical en dispositivo portátil.

La Dirección de Actividades Culturales de la UDLAP busca poner en escena uno de los clásicos más divertidos y satíricos del teatro musical, sino también brindar a su comunidad estudiantil la oportunidad de desarrollarse en un proyecto artístico integral.

La convocatoria completa se puede consultar en: udlap.mx/cultura/convocatorias.aspx.