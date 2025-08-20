BUAP fusiona música y fotografía en la serie Texturas sonoras

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través de la Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural del Complejo Cultural Universitario (CCU), invita a disfrutar de una propuesta innovadora que combina dos lenguajes artísticos: música y fotografía.

Se trata del ciclo Texturas Sonoras, una experiencia única que busca arcar al público a la música del concierto en un entorno visual enriquecido por la exposición fotográfica El Rostro del Autor. La propuesta consiste en un recorrido de la Galería de Arte del CCU mientras se disfruta de presentaciones en vivo, generando un diálogo entre la imagen y el sonido.

En esta ocasión, el guitarrista Manuel Espinás ofrecerá un recital de guitarra clásica este 22 de agosto a las 18:00 horas, en el que interpretará un programa que resalta la riqueza de este instrumento y su versatilidad dentro de la música académica. La entrada será libre para todo el público.

El proyecto Texturas Sonoras tiene como propósito fortalecer la vida cultural de la universidad y de la ciudad, creando un espacio donde diferentes manifestaciones artísticas convivan y se potencien entre sí. Con este formato, el público no solo aprecia una exposición fotográfica, sino que la experimenta acompañada de un concierto, convirtiendo la visita en una vivencia multisensorial.

Una invitación para redescubrir el poder del arte cuando distintas expresiones se encuentran en un mismo escenario.