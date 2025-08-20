UAdeC abre espacio de reflexión con mesa de Periodismo Cultural

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a través de la Coordinación General de Difusión y patrimonio Cultural en Saltillo. Fin de Siglo XX, que tendrá lugar el próximo 28 de agosto a las 19:00 horas en el Recinto Cultural Universitario Aurora Morales de López.

El encuentro reunirá a reconocidos periodistas de la fuente cultural, quienes compartirán sus experiencias y reflexiones sobre el ejercicio del periodismo en Saltillo durante las últimas décadas del siglo pasado. Entre los participantes se encuentran Dalia Reyes, José Domingo Ortiz y Marina Herrera, bajo la moderación de Víctor Antero Flores.

La actividad se enmarca en el interés de la UAdeC por ofrecer a la comunidad estudiantil, especialmente a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como a reporteros y periodistas en activo, un espacio de diálogo que permita comprender los retos, transformaciones y aprendizajes del periodismo cultural en un periodo clave de la historia reciente.

La invitación está abierta al público en general, con el propósito de acercar a la ciudadanía a una discusión que vincula la memoria, la cultura y el periodismo como elementos fundamentales para entender la vida social de Saltillo.

El evento se llevará a cabo en Ramos Arizpe 229, Zona Centro de Saltillo, con entrada libre.