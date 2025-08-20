Academia

El encuentro reunirá a reconocidos periodistas de la fuente cultural, quienes compartirán sus experiencias y reflexiones sobre el ejercicio de la profesión

UAdeC abre espacio de reflexión con mesa de Periodismo Cultural

Por Eidalid López Pérez
UAdeC abre espacio de reflexión con mesa de Periodismo Cultural
UAdeC abre espacio de reflexión con mesa de Periodismo Cultural

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a través de la Coordinación General de Difusión y patrimonio Cultural en Saltillo. Fin de Siglo XX, que tendrá lugar el próximo 28 de agosto a las 19:00 horas en el Recinto Cultural Universitario Aurora Morales de López.

El encuentro reunirá a reconocidos periodistas de la fuente cultural, quienes compartirán sus experiencias y reflexiones sobre el ejercicio del periodismo en Saltillo durante las últimas décadas del siglo pasado. Entre los participantes se encuentran Dalia Reyes, José Domingo Ortiz y Marina Herrera, bajo la moderación de Víctor Antero Flores.

La actividad se enmarca en el interés de la UAdeC por ofrecer a la comunidad estudiantil, especialmente a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como a reporteros y periodistas en activo, un espacio de diálogo que permita comprender los retos, transformaciones y aprendizajes del periodismo cultural en un periodo clave de la historia reciente.

La invitación está abierta al público en general, con el propósito de acercar a la ciudadanía a una discusión que vincula la memoria, la cultura y el periodismo como elementos fundamentales para entender la vida social de Saltillo.

El evento se llevará a cabo en Ramos Arizpe 229, Zona Centro de Saltillo, con entrada libre.

Tendencias