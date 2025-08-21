La UAdeC invita al taller “Acrílico y otras técnicas 2”

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y su Subcoordinación de Difusión Cultural, abre la convocatoria para que estudiantes y público en general se inscriban en el taller “Acrílico y otras técnicas 2”, impartido por el maestro Juan Antonio Peña.

El curso se llevará a cabo todos los sábados de 10:00 a 13:00 horas en el salón 1 del edificio “F” de Camporredondo, Unidad Sureste, a partir del próximo 23 de agosto.

La propuesta busca acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad a la práctica artística, explorando tanto la técnica del acrílico como otras alternativas plásticas que permiten la experimentación y el desarrollo creativo.

El taller tiene un costo de $1,000 pesos para estudiantes de la UAdeC y de $1,500 para el público en general, con inscripción semestral. Los interesados pueden solicitar más información o apartar su lugar al teléfono 844 410 2362.

Con actividades como esta, la UAdeC fortalece su compromiso con la formación integral de las y los estudiantes, fomentando la creatividad y el acceso al arte desde diferentes expresiones.