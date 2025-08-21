Refrendará UAQ su calidad ante el organismo evaluador CIEES

Compromiso. Autoridades de esta Casa de Estudios ratificaron la convicción de mantenerse con dicha categoría.

Con el firme propósito de fortalecer la excelencia de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), así como de identificar nuevas áreas de oportunidad que contribuyan a una consolidación mediante procesos de valoración, la rectora Dra. Silvia Amaya Llano sostuvo un encuentro con el coordinador General de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), Dr. Miguel Ángel Tamayo Taype.

En esta reunión —celebrada en la sede principal del organismo en Ciudad de México— la Dra. Amaya Llano destacó la relevancia de establecer una colaboración estrecha y enfatizó su compromiso al ser integrante del Comité Ejecutivo de Ciencias Naturales y Exactas de los CIEES desde 2017. Asimismo, presentó a quienes asumirán la responsabilidad de dar continuidad al proceso evaluativo desde la UAQ: Dra. María Antonieta Mendoza Ayala y Mtra. Araceli Mendoza Rosillo.

Por otra parte, el Dr. Tamayo Taype, acompañado por la Dra. Rocío Llarena de Thierry y el Dr. José Alberto Gaytán García, reconocieron a la Alma Mater queretana en el fortalecimiento de los ámbitos educativos, así como en la implementación cotidiana de principios fundamentales para la sociedad, tales como la igualdad, la equidad y la interculturalidad. Esta apuesta constante por la mejora continua refleja el esfuerzo por mantener un diagnóstico positivo.

Asimismo, destacaron que la Autónoma de Querétaro cuenta con una sólida planta docente, conformada por profesionales altamente capacitados, entre los que sobresalen un significativo número de docentes con grado de doctorado. Este capital humano ha sido clave en el impulso de proyectos estratégicos y la calidad educativa, en particular, subrayaron la tarea que se hace en el campus San Juan del Río, que ha presentado avances notables.

En 2022, la UAQ alcanzó los estándares requeridos para obtener la certificación de alta calidad, otorgada por los CIEES quien dio escrutinio a ejes, académicos, administrativos, de investigación, innovación, vinculación y docencia, entre otros para otorgar la acreditación. Por este motivo, la UAQ se prepara para revalidarla y refrendar la responsabilidad para con la sociedad.