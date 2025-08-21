UABJO presenta la ponencia “Lecciones de China para la juventud mexicana”

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través de la Dirección de Arte y Cultura y la Secretaría de Vinculación, invita a la comunidad universitaria y al público en general a la ponencia “Lecciones de China para la juventud mexicana”, que se llevará a cabo el próximo 25 de agosto a las 10:00 horas en la Sala de Videoarte del Departamento de Arte y Cultura (DAC).

El encuentro contará con la participación del investigador Ehécatl Lázaro Méndez, doctorante en Relaciones Internacionales por la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, quien compartirá su experiencia académica y vivencial en torno a los aprendizajes que la sociedad china puede aportar a las nuevas generaciones en México.

La charla busca reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta la juventud mexicana en un contexto global cada vez más interconectado, tomando como referencia la disciplina, la innovación y los modelos de desarrollo que han marcado la transformación de China en las últimas décadas.

La actividad forma parte de las acciones de vinculación cultural y académica de la UABJO, que promueven espacios de diálogo y formación integral para sus estudiantes, al tiempo que fortalecen la relación con instituciones internacionales.

La entrada será libre, con cupo limitado. Para más información, la Dirección de Arte y Cultura pone a disposición los teléfonos 502 0732, el correo arteycultura@uabjo.mx, así como la página de Facebook artecultura.uabjo.1.