Busca reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta la juventud mexicana en un contexto global cada vez más interconectado

UABJO presenta la ponencia “Lecciones de China para la juventud mexicana”

Por Eidalid López Pérez
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través de la Dirección de Arte y Cultura y la Secretaría de Vinculación, invita a la comunidad universitaria y al público en general a la ponencia “Lecciones de China para la juventud mexicana”, que se llevará a cabo el próximo 25 de agosto a las 10:00 horas en la Sala de Videoarte del Departamento de Arte y Cultura (DAC).

El encuentro contará con la participación del investigador Ehécatl Lázaro Méndez, doctorante en Relaciones Internacionales por la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, quien compartirá su experiencia académica y vivencial en torno a los aprendizajes que la sociedad china puede aportar a las nuevas generaciones en México.

La charla busca reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta la juventud mexicana en un contexto global cada vez más interconectado, tomando como referencia la disciplina, la innovación y los modelos de desarrollo que han marcado la transformación de China en las últimas décadas.

La actividad forma parte de las acciones de vinculación cultural y académica de la UABJO, que promueven espacios de diálogo y formación integral para sus estudiantes, al tiempo que fortalecen la relación con instituciones internacionales.

La entrada será libre, con cupo limitado. Para más información, la Dirección de Arte y Cultura pone a disposición los teléfonos 502 0732, el correo arteycultura@uabjo.mx, así como la página de Facebook artecultura.uabjo.1.

