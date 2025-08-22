UAdeC lanza concurso gastronómico para rescatar recetas familiares de Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a la comunidad universitaria a participar en el 2º Concurso “¿Dónde comen dos… comen?”, una iniciativa que busca preservar y difundir el patrimonio culinario de las familias coahuilenses.

El certamen tiene como objetivo la recuperación de recetas tradicionales, transmitidas de generación en generación, para mantener vivas las costumbres gastronómicas que forman parte de la identidad cultural del estado. La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes y personal de las tres Unidades Académicas de la UAdeC.

Las y los interesados deberán registrarse y enviar sus propuestas en línea, a través del enlace disponible en la convocatoria, donde también podrán consultar el formato de inscripción y cargar las evidencias necesarias para participar.

De acuerdo con la institución, las fechas clave son las siguientes:

Lanzamiento de la convocatoria: 19 de agosto

Cierre de recepción de propuestas: 10 de octubre

Publicación de resultados: 24 de octubre

Ceremonia de premiación: 30 de octubre

UAdeC reafirma su compromiso con la divulgación del patrimonio cultural, fomentando entre la comunidad universitaria el orgullo por las tradiciones culinarias que enriquecen la identidad de Coahuila.