UADY presenta La Ratonera de Agatha Christie en el Festival Internacional “Héctor Herrera Cholo”

La intriga y el suspenso llegan a Mérida con la puesta en escena de La Ratonera, de la reconocida escritora británica Agatha Christie, en el marco del Festival Internacional Héctor Herrera “Cholo” 2025. La obra será presentada por la Compañía de Teatro de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) el próximo viernes 22 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro “Felipe Carrillo Puerto”, con entrada libre para todo el público.

Bajo la dirección de María Cantarell, la adaptación de la célebre pieza The Mousetrap reúne a un elenco conformado por Yazmín Zapata, Mauricio García, Gloria Julián, Iván Heredia, Guille Cetina, Emilio Fierro, Iván Méndez y Héctor Enríquez, quienes darán vida a los personajes atrapados en Monkswell Manor, una mansión aislada por la nieve donde un asesinato desata una serie de sospechas, secretos y revelaciones inesperadas.

Con más de 70 años en cartelera en Londres, La Ratonera es considerada la obra de teatro de suspenso más longeva de la historia. Su éxito radica en la habilidad de Agatha Christie para mantener al público en vilo hasta el último momento, desafiando a la audiencia a descubrir quién es el verdadero culpable.

La presentación forma parte de las actividades culturales impulsadas por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (SEDECULTA) en colaboración con instituciones como la UADY, con el propósito de acercar el teatro de calidad a la comunidad y rendir homenaje al legado artístico del comediante yucateco Héctor Herrera “Cholo”.

Con acceso gratuito, esta puesta en escena se perfila como una de las funciones más esperadas del festival, ideal para los amantes del misterio y para quienes buscan disfrutar de una noche de teatro universitario con un clásico inolvidable.