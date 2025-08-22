UNAM presenta ¡Baila! a la orilla de un río sordo en el Centro Cultural Universitario

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Centro Cultural Universitario, abre sus puertas a la danza contemporánea con la puesta en escena ¡Baila! a la orilla de un río sordo, dirigida por Lourdes Luna e interpretada por la compañía Cressida Danza Contemoránea.

La obra se presentará en la Sala Miguel Covarrubias del CCU los días 22, 23 y 24 de agosto de 2025, ofreciendo al público tres funciones en distintos horarios.

Con una propuesta escénica intensa y poética, la coreografía plantea un diálogo entre el cuerpo y su memoria, mostrando la danza como oficio y decisión de vida. La pieza explora la fragilidad y la potencia del movimiento, la respiración compartida y la insistencia de un cuerpo que, aun en un entorno que no escucha ni percibe, se reafirma en su existencia: seguimos aquí, en movimiento.

Los boletos tienen un costo general de $100 pesos para primer y segundo piso, con un 50 % de descuento para estudiantes, docentes, trabajadores de la UNAM, así como para personas afiliadas a INAPAM y jubilados del ISSSTE e IMSS.

Las funciones se llevarán a cabo en los siguientes horarios:

22 de agosto – 20:00 a 21:00 horas

23 de agosto – 19:00 a 20:00 horas

24 de agosto – 18:00 a 19:00 horas