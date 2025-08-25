Conoce cuáles son alimentos para organismos de importancia acuícola

Alimento. La doctora Laura Teresa Guzmán Villanueva, investigadora por México asociada al Cibnor. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” el día de hoy, nos acompaña la Dra. Laura Teresa Guzmán Villanueva, investigadora por México asociada al Cibnor. Tema: Dietas funcionales en organismos acuícolas.

Laura Guzmán nos platica acerca de los ingredientes funcionales para innovar protocolos de cultivo de organismos de importancia acuícola, sin duda, su trabajo es prometedor para enfrentar algunos de los desafíos de esta actividad, la investigación, la realizan en la zona de Guerrero Negro, Baja California Sur.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad, el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Disponible en:

Spotify

https://open.spotify.com/episode/7ff5STEwcpqmKOBsGXaIb6