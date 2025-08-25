UAdeC invita al Taller de Lobobrijes rumbo al Festival “Luminarias del Alma 2025”

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, convoca a todas las escuelas, facultades y dependencias universitarias a participar en el Taller de Lobobrijes, que se realizará como parte de las actividades previas al Festival de los Muertos “Luminarias del Alma 2025”.

El taller será impartido por el Mtro. Antonio Ferlun y tiene como objetivo que cada comunidad universitaria cree su propio lobobrije, figura artesanal inspirada en los tradicionales alebrijes, para representar la identidad de su plantel o dependencia.

La UAdeC invita a consultar la lista de materiales requeridos, así como las fechas y horarios disponibles, a fin de facilitar la participación de estudiantes, docentes y trabajadores.

Para dudas o registro, están disponibles los siguientes canales:

Teléfono: 844 410 2370

Correo: lobosculturales@uadec.edu.mx

UAdeC fortalece la creatividad y el sentido de pertenencia de su comunidad universitaria, además de enriquecer la próxima edición del festival cultural que celebra la tradición mexicana del Día de Muertos.