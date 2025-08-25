UNAM exhibirá la Muestra del Festival de la Montaña 2024 y 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con el Festival Internacional de Cine en las Montañas, presentará una selección de películas de sus ediciones décima y decimoprimera, con el objetivo de acercar al público mexicano al cine colombiano contemporáneo y a sus raíces culturales.

La muestra, que se llevará a cabo del miércoles 27 al domingo 31 en el Cinematógrafo del Chopo, incluirá producciones que exploran la riqueza cultural de Colombia y buscan generar un diálogo entre cineastas, especialistas y audiencias. Con esta iniciativa, la UNAM fortalece su compromiso con la difusión cinematográfica internacional y la promoción de espacios para la reflexión audiovisual.

El ciclo proyectará títulos que van desde narrativas ligadas a la tradición rural hasta propuestas experimentales, destacando la diversidad y vitalidad del cine de aquel país sudamericano. La programación completa puede consultarse en filmoteca.unam.mx, con un costo general de entrada de $40 pesos.

Este encuentro busca mostrar la producción cinematográfica de Colombia y crear puentes entre creadoras, creadores y espectadores, fomentando la cooperación cultural entre ambas naciones.