Compañías Artísticas del CCU BUAP

Cada vez falta menos para rendir homenaje a quienes son pilar de las familias y guardianes de la memoria colectiva: nuestras abuelas y abuelos. En el marco del Día del Abuelo, el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) alista un evento especial lleno de música, arte y emoción,

El próximo 28 de agosto a las 18:00 horas, el Auditorio del CCU abrirá sus puertas para recibir el espectáculo “Jóvenes de Corazón”, un concierto a cargo de las Compañías Artísticas del CCU BUAP, creado para celebrar la vida, la sabiduría y la alegría de quienes han construido con esfuerzo y amor la historia de las nuevas generaciones.

BUAP celebra a los abuelos con el concierto “Jóvenes de Corazón”

El programa promete un recorrido musical variado, pensado para emocionar, despertar recuerdos y compartir un momento especial entre familias. Con el lema “Somos grandes porque somos historia”, la BUAP busca resaltar la importancia de reconocer y valorar la experiencia de los adultos mayores, así como la necesidad de generar espacios donde puedan ser celebrados y reconocidos.

Los boletos ya se encuentran disponibles en taquillas del Complejo Cultural Universitario y a través de Superboletos de 50 pesos en entrada general, accesible para que todas y todos puedan asistir y disfrutar de la velada.

Este concierto no solo será un espectáculo musical, sino también un recordatorio del cariño y admiración hacia nuestros abuelos.